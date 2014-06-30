Деревня Барбаров (Мозырьский район, Гомельская область, Республика Беларусь)

Деревня Барбаров. Находится деревня в Мозырьском районе, Гомельской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Барбаров стоит на берегу Припяти, так что места здесь чудесные.

Деревня очень старинная, в летописи она попала еще в 1432 году как деревня в ВКЛ.

После смерти князя Витовта белорусская шляхта собралась и демократическим путем избрала князем ВКЛ Свидригайло. Это не понравилось полякам, начали они искать тех, кто не доволен властью. Поляки нашли таких людей, и в ночь на 1 сентября 1432 года в государстве произошел государственный переворот. Свидригайло хотели убить, но он успел убежать. Тогда князем стал Жигимонт Кейстутович, в государстве началась гражданская война, которая продолжалась с 1432 года по 1439 год.

Раньше деревня Барбаров называлась Бабичи. Именно под таким названием деревня и попала в летописи. Деревня была государственной собственностью белорусских князей.

17 век был весь в войнах, именно тогда, говорят, в деревне был построен каменный замок, который строил Героним Вишневецкий. Этот замок был еще в 19 веке, про него упоминал Адам Киркор, писал и Павел Шпилевский.

Бабичи начали называться Барбаровом где-то под конец 17 века. Говорят, что в 1674 году половина этого поселения была собственностью паны Барбары из рода Юдицких. Также говорят, что пана была хорошей и доброй женщиной, помогала всем, кто к ней обращался, после ее смерти деревню стали называть Барбаров.

Где-то в 17 веке деревня стала собственностью шляхтичей Оскерков, которые в 1779 году в деревне вместо старой униатской церкви построили новую деревянную униатскую церковь на каменном фундаменте. Но в 1896 году в эту церковь попала молния и церковь сгорела. На том же месте построили православную церковь. Эта церковь простояла и Первую мировую войну, и революция, и Вторую мировую. В 1970 годах большевики разобрали церковь, вокруг которой было кладбище, на котором хоронили сначала униатских священников, потом православных.

После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году деревня попала в состав Российской империи. Белорусская шляхта начала готовить восстание против Российской империи. Местная шляхта тогда собралась на съезд, на котором был владелец Барбарова. Как известно, это восстание под руководством Тадеуша Костюшко, потерпело поражение. Оскерки были арестованы, их имения были отобраны.

В начале 19 века Деревня Барбаров приобрел мозырьский судья, белорусский шляхтич Игнат Горват, от него деревня по наследству перешла к его сыну Александру Игнатовичу Горвату. Он решил сделать Барбаров центром всех своих владений, он построил здесь дворец. Но после революции 1917 года, когда большевики объявили борьбу дворцам, местные жители, когда дворец отняли у владельцев, ворвались в дворец и начали выносить все, что можно было вынести. Разобрали дворец до основания, уничтожили все. Остались от дворца только фотоснимки. У дворца была пристройка, в которой был зимний сад. Во дворце была очень богатая библиотека и художественная галерея. Во дворце были работы белорусских художников Ваньковича и Суходольского, а также работы Рембрандта и Рубенса. На сегодняшний день от всех построек осталась только одна — раньше там была каретная. Сегодня там находится местная школа. Ко дворцу вела липовая аллея, а во дворец попадали через мостик, который был построен через замковый ров. Липовую аллею всю вырезали, а мостик остался. Был в деревне и парк вокруг дворца на 5 га. Есть место в парке, которое называют костельная гора. На этой горе стояла каплица с захоронениями рода Горватов. Она была построена из красного кирпича. Под часовней был склеп, где стояли гробы умерших панов Горватов. В советское время эту часовню уничтожили, разбили. Вокруг часовни было католическое кладбище, где хоронили умерших местных католиков.

Далее деревня перешла к Александру Александровичу Горвату, который был маршалком Киевской губернии. Горваты открыли в 1920 годах в деревне школы. Позже, в 1863 году, здесь уже было открыто государственное народное училище. Тогда здесь была корчма, два магазина. Под конец 19 века в Барбарове проживало почти 600 жителей.

Последний владелец деревни — сын маршалка Александра Александровича Горвата.

В 2002 году всему, что осталось от усадьбы Горватов, был дан статус историко-культурной ценности третьей категории.