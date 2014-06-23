Городские игры в Минске: таких тонкостей и нюансов о городе вы больше не узнаете нигде!

Алексей знаком с городскими играми давно. Уже десять лет он не только в них играет, но и сам организовывает. Знает Минск как свои пять пальцев. Проверим!

Первый пункт назначения - «Аллея Дружбы». Интересует нас здесь отнюдь не знаменитая аллея каштанов. Наше внимание приковано к «Знаку духовного родства стран мира». Как оказалось, найти его не так легко.

Установлен он был к пятидесятилетию Победы. Только вот непосредственно с темой войны памятник никак не связан.

Алексей Поросятьев, организатор городских игр:

Его предназначение и задумка гораздо шире, он поставил этот памятник не только в Минске, но и в Германии и Франции, они стоят в одной линии и символизируют соединение Востока и Запада, духовное родство.

Рядом расположены камни, которые указывают на направление сторон света. А сам знак можно использовать и как солнечные часы.

С символом духовного родства мира мы познакомились. Едем дальше. Следующая остановка - дворик Национальной академии наук. Оказывается, именно здесь находится ещё один очень интересный, но малоизвестный памятник «Лента Мёбиуса».

Ходит молва, что идея о необычной геометрической фигуре пришла Мёбиусу в голову, когда он увидел горничную, у которой был неправильно повязан шейный платок.

Место установки памятного знака выбрано не случайно. Фигура часто используется в мировой архитектуре и даже живописи. Доказательство – картина Маурица Эшера - муравьи, ползающие по бесконечной поверхности.

Вот так наука и искусство слились воедино.

А нам пора ехать дальше.

На сей раз мы посетим парк Дрозды. Ещё до революции семья крестьян Дроздовских выкупила эти земли. Отсюда и название местности. В 30-ые годы земли забрали. Здесь были и дачи, и пионерский лагерь. Сейчас это -уникальное место в городе, где можно погрузиться в тишину и увидеть природу в её первозданном состоянии.

Алексей Поросятьев, организатор городских игр:

Мало, кто знает, что здесь Свислочь можно перейти пешком без моста.

С Минскими парками нас продолжает знакомить Маргарита. Тоже бывалый участник городских игр и их организатор. Вместе с ней мы отправляемся на бывший и единственный когда-то в Миске ипподром. Сейчас это Парк 40-летия Октября.

Маргарита Бовсуновская, организатор городских игр:

Последнее значимое событие здесь - парад в 1944 году в День освобождения, где принимали участие более 309 тысяч партизан.

Ипподром был закрыт за ненадобностью. Сейчас это прекрасное место для прогулок у минчан.

А мы едем дальше. Последним контрольным пунктом становится Костёл Святого Роха (или Святой Троицы). Найти его не так легко. Он находится во дворах на проспекте Независимости и скрыт от глаз прохожих. Такое расположение для костёла необычно. Интересна и его история. Он был построен ещё в 14 веке. Два раза сгорал дотла. Во второй раз не было средств для восстановления. Поэтому вместо него воздвигли часовню. Когда и это здание обветшало, было решёно построить новое, за счёт пожертвований. Считалось, что святой Рох спас город от холеры. В советское время костёл был закрыт.

Маргарита Бовсуновская, организатор городских игр:

Не так давно в костёле установили электрический орган, и отдали костёл в собственность филармонии.

Наша экскурсия на этом заканчивается. Как видите, в Минске много интересных мест, о которых мало кто знает.