Городок-призрак открыли фотографы в Китае

Новости Китая. Во власти природы. Фотографы первыми добрались до китайского зелёного города-призрака. Рыбацкая деревенька на острове, расположенном неподалеку от Шанхая, была покинута жителями более 20 лет назад. За это время строения буквально поглотили лианы и другая растительность.

Завораживающий пример противостояния человеческой цивилизации и природы вызывает огромный интерес у путешественников. К месту слияния архитектуры и растительного мира уже проложены туристические маршруты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.