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Городок-призрак открыли фотографы в Китае

14 июня 2015 11:57
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Новости Китая. Во власти природы. Фотографы первыми добрались до китайского зелёного города-призрака. Рыбацкая деревенька на острове, расположенном неподалеку от Шанхая, была покинута жителями более 20 лет назад. За это время строения буквально поглотили лианы и другая растительность.

Завораживающий пример противостояния человеческой цивилизации и природы вызывает огромный интерес у путешественников. К месту слияния архитектуры и растительного мира уже проложены туристические маршруты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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