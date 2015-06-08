В Гродно завершена реконструкция лютеранского храма 18 века

Новости Беларуси. В Гродно завершена реконструкция кирхи – уникального памятника архитектуры 18 века. На сегодняшний день в Беларуси это единственный действующих лютеранский храм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полностью реставрировать фундамент, стены и крышу исторического здания при поддержке государства и меценатов удалось за два года. Теперь кирха, построенная в неоготическом стиле, станет ещё одной архитектурной жемчужиной города над Неманом.

Настоятелю лютеранской кирхи Владимиру Татарникову за последние пять лет пришлось освоить немало строительных специальностей. После назначение в приход он активно включился в процесс реставрации уникального памятника архитектуры и теперь мастерски может штукатурить, красить и даже выполнять столярные работы.

Владимир Татарников, настоятель лютеранской кирхи:

Пытаешься вникнуть и в строительные работы. Уже знаешь, где находится штукатурка, плитка, помогаешь замешивать раствор, следишь за самими работами. По этому можно сказать, что уже не только священник, но и мастер, и бригадир.

Лютеранская община в Гродно появилась в конце XVIII века. Тогда переселенцам-немцам городские власти передали в дар трехэтажное здание. На протяжении столетия кирха не однократно перестраивалась. Свой окончательный облик она обрела в 1912 году. В советский период здесь размещался областной архив и только в середине 90-х здание вернули верующим.

Владимир Татарников, настоятель лютеранской кирхи:

Здесь был настил второго этажа, для того, чтобы можно было складывать архивные документы. В алтарной части была стена, вот этих перил тоже не было. Все это было сделано нашими прихожанами.

Александр Януцевич, житель Гродно:

Я думаю, гостям и даже тем, кто мог бы ко мне приехать, было бы достаточно интересно посмотреть на это историческое здание.

Если интерьер удалось воссоздать усилиями прихожан, то снаружи храм требовал вмешательства профессионалов. Фундамент кирхи подтачивали сточные воды. Появились трещины, которые в скором времени перешли на стены. Уникальный объект необходимо было срочно спасать.

Елена Азази-Шурхаева, научный руководитель проекта реставрации:

Пришлось выполнить сначала отвод дождевых вод, потому что это всё влияло на фундаменты. После того, как были проведены работы по ливнёвой канализации, была выполнена гидроизоляция фундамента, а потом перешли на укрепление стен.

Сегодня кирха приобрела свой исторический облик. Удалось сохранить и уникальные артефакты. К примеру, массивный колокол, отлитый русскими мастерами специально для лютеранской общины больше ста лет назад.

Кстати судьба звонаря Юрия Лабоцкого неразрывно связана с кирхой. Его дед в 30-х годах прошлого века колокольным звоном призывал прихожан на службу. А сегодня внук по выходным поднимается на колокольню.

Юрий Карнелович, СТВ:

В кирхе сохранились и уникальные башенные часы. Этот механизм был сделан в 1913 году немецкими мастерами и проработал до конца Великой Отечественной войны. Сейчас часы хорошо сохранились, но требуют реставрации. В ближайшее время их планируют запустить.

К слову, после реконструкции храм вырос на 18 метров. Ржавый купол на башни заменили остроконечным шпилем – таким же, какой был тут сто лет назад. Лютеранскую кирху часто называют «поющей» церковью. В здании уникальная акустика. В ближайшие дни здесь планируют устроить международный фестиваль органной музыки. В город над Неманом приедут мастера из Германии, Польши и России.