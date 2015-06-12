12 июня белорусскую часть Беловежской пущи посетили первые безвизовые туристы

Новости Беларуси. В Беловежскую пущу без визы! С 12 июня зарубежные гости могут посетить знаменитый Национальный парк, и белорусская виза для этого не понадобится. Любителям дикой природы буквально за две минуты выдадут пропуск на три дня пребывания на территории пущи. Кстати, несмотря на будний день, многие туристы уже 12 июня воспользовались новой возможностью.

Велопешеходный пункт пропуска «Переров», что в Беловежской пуще, 12 июня оказался «под прицелом» сразу десятка телекамер. Еще на польской стороне первых туристов, которые белорусско-польскую границу пересекли без виз, встречали наши польские и немецкие коллеги.

Мечислав Башко, маршалок Подляского воеводства:

Это долгожданная минута и это начало тесного общения белорусам и полякам. Начало положено. Поздравляю всех туристов и надеюсь, что это пойдет на пользу двум странам.

В первой группе – почти 30 человек.

Ежи работает экскурсоводом: показывает туристам польскую часть Беловежской пущи. Говорит, продолжить экскурсию по белорусской части многовековой пущи хотели бы многие, но до сегодняшнего дня мешали формальности.

Ежи Нестерук, турист (Польша):

Этот шаг должен был быть давно сделан, чтобы наши народы посещали пущу: белорусы – польскую часть, поляки – белорусскую. Я надеюсь, что без виз будет.

Пан Альберт смеется, что живет «за шлагбаумом» (его городок расположен всего в нескольких километрах от границы), но в Беларуси мужчина последний раз был почти год назад, когда истек срок действия его визы.

Альберт Литвинович, турист (Польша):

Уверен, что такие формальности не нужны. Конечно, хотелось бы, чтобы и белорусы также могли без проблем посещать Польшу. У нас здесь приграничье – тесные связи. У многих семьи, и много-много лет мы просили об этом свои власти и обращались к вашим, чтобы можно было путешествовать. Надеемся, что это первый шаг, но не последний. Ждем, что в ближайшее время будут предприняты и следующие шаги.

Радек Хофман, турист (Польша):

Полякам очень интересно узнать вторую часть пущи. Мы часто приезжаем в наш заповедник, но всегда хотелось увидеть и белорусскую часть пущи, которая нам была недоступна. Открытые границы – это замечательно.

С 12 июня в беловежскую пущу иностранцы могут приезжать без виз на три дня. При этом оформление документов займет всего несколько минут.

Сергей Голубович, начальник отделения пограничного контроля «Высоко-Литовск»:

Иностранному гражданину, чтобы пересечь границу, при себя нужно иметь действительный документ на право пересечения границы и документ, подтверждающий нахождение на территории Национального парка «Беловежская пуща».

Белорусский национальный парк – туристическая Мекка постсоветского пространства. Ежегодно национальный парк посещают до полумиллиона туристов. С открытием границы эта цифра может возрасти в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бурый, генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща»:

Провели мониторинг на польской стороне парка: от 50 тысяч туристов, которые за прошлый год изъявили желание, в анкетах указали то, что они хотят посетить именно Беловежскую пущу на белорусской стороне.

После первой экскурсии туристы уверяли: обязательно вернуться сюда со своими близким и друзьями.