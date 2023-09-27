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Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси

27 сентября 2023 08:26
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27 сентября отмечается Всемирный день туризма. И в Беларуси можно по-разному провести этот день: и поплавать, и в лесу провести время, в парке. Для того это и Беларусь.

В студии программы «Новое утро» на РТР Беларусь Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.

Александр Меженный, ведущий:
Несмотря на праздник, сразу же с вопросами. Главный вопрос. Где же тот самый край света, где все, как мы любим, чтобы и отдых, и уединение, и SPA, и шашлыки?

Алена Ланская, ведущая:
И отсутствие связи, желательно.

Куда ехать в путешествие по Беларуси?

Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси-1

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:
Под это описание может попасть достаточно много интересных уголков нашей страны. Но если называть какие-то интересные точки, находящиеся на границе нашей республики, это очень интересный туристический кластер в Мстиславле. Очень радует высокопрофессиональными экскурсоводами и очень интересными объектами показа, так что не только в Полоцке можно познакомиться с историей раннего книгопечатания, но и, конечно, по стопам Петра Мстиславца пройти в самом Мстиславле.

Это и Верхнедвинск со своими красотами – шикарнейшая, одна из лучших набережных небольших городов Беларуси. Может как раз стать отличным местом, где можно отдохнуть и провести Всемирный день туризма.

Стал появляться такой тип отдыха, как отдых в глэмпинге. Например, у нас есть интересный дворцово-парковый комплекс в Жемыславле. Там открылся глэмпинг, то есть отдых на природе, но со всем комфортом, когда, можно сказать, пятизвездочная палатка вас примет либо посреди аутентичного белорусского леса, либо на берегу живописного озера.

Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси-4

Алена Ланская:
Скажите, какое количество агроусадеб сейчас находится в Беларуси? Ведется статистика?

Дмитрий Морозов:
На данный момент 1 230 агроусадеб в разных регионах республики. Количество это будет уточняться, поскольку сейчас некоторые корректировки в законодательстве были проведены, были обозначены более точно рамки, которые позволяют отнести тот или иной объект к агроусадьбе либо к гостинице.

О белорусском гастрономическом туризме

Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси-7

Александр Меженный:
Усадьбы есть. А есть что поесть? Ключевой вопрос. Как у нас с гастрономическим туризмом, насколько это будет развито в 2023-2024 годах?

Дмитрий Потапович, ведущий:
И можно ли развеять такой миф, что все белорусы едят только драники. Наверняка же гастрономический туризм не заканчивается на этом.

Дмитрий Морозов:
Конечно же, это одна из оживленных тем. Публикуется сейчас много интересных исследований по белорусской традиционной кухне. Каждая агроусадьба старается презентовать региональные рецепты. Опять же, в зависимости от того, какой профиль у агроусадьбы. Если мед, то, соответственно, побольше интересных десертов и напитков (медовуха). Банкуха – десерт очень такой интересный. Мучной, с медом, похож на литовский шакотис и на татарский чак-чак. Менее сладко.

Алена Ланская:
Вот это я уже понимаю, мы двигаемся в нужном направлении.

Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси-10

Дмитрий Морозов:
В зависимости от профиля усадьбы, либо больше акцент делается на народной кухне, – с XIX века больше картофеля, крупы, бобовые превалировали в крестьянской кухне.

Кухня аристократии – это больше дичи. Если это поближе к лесным массивам, то это часто можно увидеть в меню разных агроусадеб. Тут уже разные стейки из дичи с соответствующими соусами. Да, это как раз отличительная черта. Но, опять же, если мы говорим о старой рецептуре, то далеко не все, как, например, губы лося, может вызвать энтузиазм у современных посетителей. Поэтому не всегда делается ставка именно на такие старинные рецепты. Но о них рассказывается. Не все обязательно попробовать, но что-нибудь такое экзотическая услышать.

Куда поехать в путешествие с детьми?

Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси-13

Дмитрий Потапович:
А если с детьми хочется отправиться куда-то?

Дмитрий Морозов:
Это, в первую очередь, контактные зоопарки – под Барановичами «Диприз» и лесной зоопарк в Березинском биосферном заповеднике. Очень хорошую реакцию вызывают в Налибокском заказнике тарпановидные лошади, которые буквально целые луга заполняют. Очень хорошее впечатление у детей. Ряд агроусадеб под Борисовом. Есть интересная усадьба, презентующая музей кочевых культур. Там и хаски, там и типи индейская, и чум северный, то есть очень хорошая реакция у детей.

# Туризм # Туризм # Александр Меженный # Алёна Ланская # Дмитрий Морозов # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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