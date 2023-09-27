Глэмпинг – это пятизвёздочная палатка посреди леса. Рассказываем о популярных турнаправлениях в Беларуси

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. И в Беларуси можно по-разному провести этот день: и поплавать, и в лесу провести время, в парке. Для того это и Беларусь. В студии программы «Новое утро» на РТР Беларусь Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму. Александр Меженный, ведущий:

Несмотря на праздник, сразу же с вопросами. Главный вопрос. Где же тот самый край света, где все, как мы любим, чтобы и отдых, и уединение, и SPA, и шашлыки? Алена Ланская, ведущая:

И отсутствие связи, желательно. Куда ехать в путешествие по Беларуси?

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Под это описание может попасть достаточно много интересных уголков нашей страны. Но если называть какие-то интересные точки, находящиеся на границе нашей республики, это очень интересный туристический кластер в Мстиславле. Очень радует высокопрофессиональными экскурсоводами и очень интересными объектами показа, так что не только в Полоцке можно познакомиться с историей раннего книгопечатания, но и, конечно, по стопам Петра Мстиславца пройти в самом Мстиславле. Это и Верхнедвинск со своими красотами – шикарнейшая, одна из лучших набережных небольших городов Беларуси. Может как раз стать отличным местом, где можно отдохнуть и провести Всемирный день туризма. Стал появляться такой тип отдыха, как отдых в глэмпинге. Например, у нас есть интересный дворцово-парковый комплекс в Жемыславле. Там открылся глэмпинг, то есть отдых на природе, но со всем комфортом, когда, можно сказать, пятизвездочная палатка вас примет либо посреди аутентичного белорусского леса, либо на берегу живописного озера.

Алена Ланская:

Скажите, какое количество агроусадеб сейчас находится в Беларуси? Ведется статистика? Дмитрий Морозов:

На данный момент 1 230 агроусадеб в разных регионах республики. Количество это будет уточняться, поскольку сейчас некоторые корректировки в законодательстве были проведены, были обозначены более точно рамки, которые позволяют отнести тот или иной объект к агроусадьбе либо к гостинице. О белорусском гастрономическом туризме

Александр Меженный:

Усадьбы есть. А есть что поесть? Ключевой вопрос. Как у нас с гастрономическим туризмом, насколько это будет развито в 2023-2024 годах? Дмитрий Потапович, ведущий:

И можно ли развеять такой миф, что все белорусы едят только драники. Наверняка же гастрономический туризм не заканчивается на этом. Дмитрий Морозов:

Конечно же, это одна из оживленных тем. Публикуется сейчас много интересных исследований по белорусской традиционной кухне. Каждая агроусадьба старается презентовать региональные рецепты. Опять же, в зависимости от того, какой профиль у агроусадьбы. Если мед, то, соответственно, побольше интересных десертов и напитков (медовуха). Банкуха – десерт очень такой интересный. Мучной, с медом, похож на литовский шакотис и на татарский чак-чак. Менее сладко. Алена Ланская:

Вот это я уже понимаю, мы двигаемся в нужном направлении.

Дмитрий Морозов:

В зависимости от профиля усадьбы, либо больше акцент делается на народной кухне, – с XIX века больше картофеля, крупы, бобовые превалировали в крестьянской кухне. Кухня аристократии – это больше дичи. Если это поближе к лесным массивам, то это часто можно увидеть в меню разных агроусадеб. Тут уже разные стейки из дичи с соответствующими соусами. Да, это как раз отличительная черта. Но, опять же, если мы говорим о старой рецептуре, то далеко не все, как, например, губы лося, может вызвать энтузиазм у современных посетителей. Поэтому не всегда делается ставка именно на такие старинные рецепты. Но о них рассказывается. Не все обязательно попробовать, но что-нибудь такое экзотическая услышать. Куда поехать в путешествие с детьми?