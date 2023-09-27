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Россия введёт нулевой НДС для реализующих туры в Беларусь операторов

27 сентября 2023 07:48
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Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Беларусь. С таким заявлением выступи в Минэкономразвития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия введёт нулевой НДС для реализующих туры в Беларусь операторов-1

Там пояснили, что это станет стимулом для деловой активность в регионах, а трансграничный характер турбизнеса позволяет запускать совместные проекты на территории Союзного государства. Таким образом, можно ожидать, что приезжих из России у нас станет больше. Отмена НДС для операторов, по некоторым данным, может снизить стоимость путевок в Беларусь на 10-15 %. Ранее налоговые льготы в России получили операторы, работающие на внутреннем рынке.

# Беларусь-Россия # Туризм # Фотофакт

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