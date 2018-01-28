Где будет указано, что бесплатно, там и пройдёмся: туристы оценили выгодность «Карты гостя»

Новости Беларуси. Больше года действует безвизовый режим для туристов из 80 стран, которые прилетают в Национальный аэропорт, а значит, начинают свое знакомство с Беларусью именно со столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во многих крупных городах мира работают целые программы, когда туристам предлагают специальные «Карты гостя». С ними можно со значительными скидками посетить музеи, театры и рестораны, выгода обоюдная. Теперь такие карты предлагают и гостям Минска.

Валентин Тексье и Жюльет Пи, туристы (Франция):

Когда я открыла дверь, даже ручка была в обратную сторону. Все перевернуто, даже одежда и обувь на потолке. Да, все наоборот, и от этого меняется восприятие. Нарушена координация. Ты больше не понимаешь, где ты! Необычный дом на туристической карте появился буквально пару лет назад. Перешагнуть порог «перевертыша», ступая при этом на потолок, решаются самые стойкие. Ощущения в нем как в настоящем космосе. Кругом идет голова, и невольно дрожат коленки. Увидеть воочию диковинную конструкцию приезжают сотни туристов. А теперь это можно сделать еще и бесплатно в рамках проекта «Карта гостя».

Руслан Абрамович, заведующий музеем:

Покупая карту гостя, у вас бесплатный вход, огромная территория комплекса для посещения: перевернутый дом небезызвестный, это зоосад, возможность посмотреть ремесленные мастерские. Приезжая сюда люди закладывают час-полтора просто пройтись, прогуляться, посмотреть перевернутый дом, а остаются иногда на день, на полдня. Валентин и Жюльет прилетели из Парижа в Минск на стажировку. Все белорусское для французов явно в диковинку. Но с приятным послевкусием.

Привлекают в Минск и за его переделы скидками и бонусами с помощью вот такого пластикового билета, в котором многое что включено. Идентификация – по специальному QR- коду. Ее активация – в течение года. К программе подключились почти 40 музеев, службы проката автомобилей, компании автобусных экскурсий, аквапарк, зоопарк, 16 гостиниц и несколько торговых сетей.

Наталья Большакова, специалист отдела маркетинга и рекламы:

В конверте находится непосредственно сама карта, вот так вот она выглядит. Так же находится путеводитель, в котором подробно расписаны все музеи, все заведения, которые вы можете посетить по программе. И такие вот две брошюрки – на русском и на английском. А эта пара – пример того, что узнают Беларусь с интересом не только иностранцы, но и белорусы. У Андрея и Юли из Гомеля на мини-путешествие по столице в один день. В руках – суточные карты. Маршрут продуман. С путеводителем они меньше потратят времени, а с пластиковым билетом – сэкономят деньги.

Андрей и Юлия, туристы (Беларусь):

В Музей кота пойдем, в библиотеку, в Национальный музей возможно. Там, где будет указано, что бесплатно, там и пройдемся. Поедем на экскурсию на автобусе, красный автобус, двухэтажный. Купить туристам сегодня предлагают, пока что, три вида карт с разной стоимостью – на один, два и три дня. Каждый выбирает то, что по душе, ну и собственно по карману. Скидки в музеи, причем в некоторые из них вход вообще бесплатно, безлимитный проездной на наземном транспорте и 10 поездок на метро. Действуют в течение времени, указанного на «пропуске». А вот некоторыми бонусами можно пользоваться долго.

Александр Шифрин, главный специалист по информационным технологиям, маркетингу и туризму УП «Мингорсправка»:

Приходите в первый музей, вам здесь пишут время первого посещения, видите здесь есть специально беленькая полоса такая, с этого момента начинается отсчет гашения часов. Как только вы посетили, то, что хотели, причем в каждую аттракцию можно сходить только один раз. После этого, она остается картой для отелей, магазинов, ресторанов, прокат автомобилей. В течение трех лет.

Виктория Ходосок, СТВ:

А это еще одно место, где можно воспользоваться бонусами «Карты гостя» – обзорная площадка Национальной библиотек, 23 этаж. Вид на город с высоты птичьего полета. Он как на ладони. Безусловно, это возможность сделать хорошие фотографии и, конечно, селфи. Хоть и без набора бонусов в Минске, но с багажом впечатлений в Мурманск уезжали гости из России. В шестидневную поездку в Беларусь Матвей и Настя отправились неслучайно. Только вот о «чудо-карте» со скидками, к сожалению, туристы узнали поздно. Но уже в следующий раз, летом, обязательно воспользуются.