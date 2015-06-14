«Галактика»: Минская областная спортивно-оздоровительная база – круглогодичный отдых для взрослых, а летом и для детей

Новости Беларуси. Отдохнуть от школьных будней и набраться сил для нового учебного года. У детей каникулы и задача взрослых – обеспечить школьникам качественный и интересный досуг. Летние лагеря работают по всей стране. Об одном из лучших мест для детского отдыха этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Несколько тысяч жителей Беларуси и зарубежья ежегодно выбирают для отдых областную спортивную-оздоровительную базу «Галактика».

Комплекс расположен в живописном уголке Воложинского района на берегу реки Ислочь в окружении соснового бора. Жилые корпуса, современный конференц-зал, многофункциональные спортивные площадки – к услугам отдыхающих.

В советские времена здесь размещался детский оздоровительный лагерь «Дружба». В 21 веке существующую инфраструктуру использовали для создания современной базы отдыха.