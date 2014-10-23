Новости Беларуси. Фонд оказания экстренной помощи туристам планируют создать в Беларуси. Как сообщили в Министерстве спорта и туризма, эта идея сейчас на стадии обсуждения. Если она получит развитие, то фонд, скорее всего, будет создан на добровольной основе за счет взносов туроператоров и при участии общественных организаций.

По мнению специалистов, это позволит сделать отдых белорусских туристов более безопасным.

Подобная структура существует в России. Она аккумулирует денежные средства, чтобы при форс-мажорных обстоятельствах компенсировать туристу затраты. Предполагается, что белорусский фонд станет аналогом российского, но при его создании учтут особенности отечественного туристического рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.