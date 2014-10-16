Деревня Язно (Миорский район, Витебская область, Республика Беларусь)

Деревня Язно. Находится деревня в Миорском районе, Витебской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Про то, что эта деревня очень старинная, свидетельствует валун, который лежит посреди деревни с давних времен. По легенде, которая передается от поколения к поколению, возле этого валуна ужинал наш Полоцкий князь Всеслав Чародей. По мнению Язэпа Дроздовича, возле Язно зимовало войско Всеслава Чародея. Здесь даже был найден перстень Всеслава Чародея. А еще рассказывают, что под этим валуном Всеслав Чародей спрятал клад. Говорят, что возле этого валуна был и наш король Стефан Баторий после того, как освободил Полоцк от вражеских войск Ивана Жахливого.

Ученые утверждают, что этот валун был принесен в Язно еще ледником 20 тысяч лет назад со Скандинавии. Еще ученые говорят, что валун когда-то был культовым местом для наших предков-язычников.

Белорусская земля издавна славилась валунами и криничками святыми с чистой целебной водой. Есть такая криница и в Язно. Эту криничку называют Святой Ян.

К этой криничке люди идут молиться крестным ходом 2 раза в год: в день рождения святого Яна и в день отсечения головы святому Яну. Здесь проводят молебны, освящают воду. Не так давно возле кринички поставили часовню. Святой Ян был послан Богом на Землю, чтобы предупредить о нисхождении Иисуса Христа и чтобы люди подготовились к покаянию.

Возле кринички Святого Яна есть городище Поддубники. Здесь в польское время во время раскопок в 1938 году были проведены раскопки, там нашли топоры, ножи и наконечники стрел. Ученые сказали, что люди там жили в 6–1 веках до нашей эры в эпоху Днепро-двинской культуры.

Деревня Язно раскинулась на берегах двух озер: оз. Малое Язно и Большое Язно. Связывает эти два озера речка. Рассказывают, что когда-то это было одно целое озеро Язно. Но в 15 веке прокладывали сухопутный путь в Полоцк, по озеру проложили платину, сделали мост — так и разделили озеро.

Каменную церковь, которая и сегодня стоит в деревне, построили в 1900 году. Освящена эта церковь в честь Преображения Господня.

Деревня Язно в большинстве своем православная. Первый костел в деревне появился только в польское время в 1926 году. Здание под костел пожертвовали шляхтичи Корсаки, которым и принадлежала деревня. Они отдали дом под костел. В 1939 году местные католики собрали деньги и начали строительство нового костела, но 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В советское время здание старого костела было уничтожено. На месте костела поставили крест. На этом месте собираются местные католики, сюда приезжает ксендз, проходят богослужения.