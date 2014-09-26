Минск возглавил топ-50 городов Европы для путешествий на выходные – рейтинг туристического портала России

Новости Беларуси. Минск возглавил топ-50 городов Европы для путешествий на выходные. Такое исследование провел один из популярных туристических порталов России.

В первую очередь эксперты оценили бюджет небольшого путешествия в Минск.

Отсутствие визы для ряда стран, приемлемые цены в кафе и небольшая стоимость билетов в музеи – все это делает нашу столицу привлекательной для туристов. Также эксперты отметили чистоту Минска и дружелюбие его жителей.

Любителям шопинга тоже будет нескучно. Товары под маркой «Сделано в Беларуси» отличаются качеством и сравнительно низкими ценами.

Минск в этом рейтинге опередил уже признанные туристические Мекки – Прагу, Вену, Санкт-Петербург и Краков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Гулит, заместитель начальника туристического центра:

Главные факторы, которые привлекают в принципе туристов в Беларусь, это не только чистота и комфорт. Один из необходимых факторов – это безопасность нахождения, безопасность пребывания не только в нашей столице, но и в нашей стране. Перед проведением чемпионата мира по хоккею большое количество отелей, гостиниц различного уровня начали функционировать, как бюджетные, так и более высокого уровня (4-5 звезд), большое количество ресторанов, пунктов питания, кафе оказывают сейчас свои услуги. Причем в меню у многих, практически у каждого ресторана, есть национальная белорусская кухня.