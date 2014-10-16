Кулинарная карта появится в Беларуси в 2015 году

Новости Беларуси. Кулинарная карта появится в Беларуси. Гастрономический туризм сейчас активно развивается во всем мире. Перспективно это направление и для нашей страны. В республике открываются гастрономические маршруты, проводятся кулинарные фестивали.

Карта станет своего рода путеводителем, который подскажет, что обязательно стоит попробовать в каждом из белорусских регионов. Кроме того, с ее помощью турист сможет составить собственный гастрономический тур.

Создать кулинарную карту Беларуси планируется уже в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.