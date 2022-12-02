Есть даже колыбель маленького Наполеона. Заглянули в усадьбу Орды и узнали много интересных фактов о земляке

Усадьбе Наполеона Орды в урочище Красный двор повезло восстать для потомков. Имение отстроили на родине гения и сегодня радушно встречают туристов в музейном комплексе. Виват, Вороцевичи!

Владимир Фолитарик, заведующий методическим отделом Ивановского районного центра культуры и народных традиций:

Шчыра вітаю вас у сваiм сядзібным доме. Пасля доўгіх вандровак за мяжой я нарэшце вярнуўся. І я гатовы, гатовы аддаць гэтай зямлі ўсё, што маю, усё, чым яна надзяліла мяне. Калі ласка, праходзьце ў мой сядзібны дом. Иваново окрестили столицей лаборей. Кто это такие и какое лабурское слово дошло до наших дней? Читайте здесь.

Музыкант, композитор, педагог, ученый, художник. Алмаз с разными гранями. Вклад полешука Наполеона Орды в европейскую культуру бесценен. Он появился на свет 11 февраля 1807-го. Февральскую вьюгу растопило яркое солнце. Знак свыше. Мальчик родился в семье Михаила Орды и Юзефины Бутримович. Отец был инженером-фортификатором и поклонником Наполеона Бонапарта. Вот откуда корни необычного имени. Мать происходила из знатного рода на Пинщине и была очень эрудированной дамой. Благодаря ей пятеро детей получили отличное начальное образование.

Татьяна Трофимчук, смотритель усадебного дома Наполеона Орды:

Праходзьце да мяне, пакажу вам свой пакой. Вось тут я адпачываю. Паглядзіце, які прыгожы ложак, які прывезлі для мяне спецыяльна аж з самой Францыі.

Вось у гэтай калысцы, якая таксама зроблена з дуба спецыяльна для таго, каб сон дзіцяці быў моцным і спакойным, я і выгадавала ўсіх сваіх дзяцей. Дарэчы, менавiта ў гэтым пакоі і нарадзіўся мой Напалеон.

Надежда Сакович, научный сотрудник усадебного дома Наполеона Орды:

Сейчас мы с вами находимся в комнате рода Орда. Род этот древний, начинает свой отсчет с XVI века. Известно, что родоначальниками этого рода были два брата – Васко Орда и Юхна Орда. Они и разделили этот большой род на представителей двух ветвей: черных и белых. Наполеон Орда относился к представителям белых ветвей. У Наполеона Орды было три старших сестры – Юзефина, Каролина, Эмилия. И младшая сестра Гортензия Орда, которая родилась в 1808 году.

Парень окончил Свислочскую гимназию, Виленский университет. Но роковое восстание 1830-х принесло с собой 23 года эмиграции. В Париже наш земляк знакомится с Фредериком Шопеном, становится его учеником и другом. И надо сказать, достиг такого уровня игры на фортепиано, что слушатели путали его с мастером. Свой лучший Полонез под № 14 Орда посвятил великому учителю. Частенько бывал наш земляк в мастерских Пьера Жерара, где нашел свою музу в архитектурном пейзаже.

– Толькі павандраваўшы па свеце, я зразумеў, як моцна люблю вас і сваю Айчыну.

– Ты вырас, Напалеон, узмужнеў. Думкі твае светлыя і высакародныя.

– I хоць не атрымаў вышэйшай адукацыі, але шмат чаму навучыўся і шмат чаго дасягнуў.

– Пойдзем, сынок, цябе чакаюць у кабінеце.

– Расказвай, як жыў там, што бачыў на заходніх рубяжах Еўропы?

– Дзякуючы французам я шмат чаму навучыўся і многага дасягнуў. Я акампаніраваў самому аўтару «Пана Тадэвуша», калі ён чытаў што-небудзь з уласна напісанага.

–Ты ж замаляваў амаль усю Іспанію, дайшоў да Алжыру. А вось славутасць свайго краю табе ўвекавечваць не хочацца?

– Пойдзем у майстэрню, я табе нешта пакажу. Гэта «Белая вежа», што ў ваколіцах Каменца.

– Вельмі-вельмі прыгожа. Ты выканаеш свой абавязак перад народам, і ён цябе не забудзе.

В счастливую звезду художника верил его верный друг, выдающийся писатель и этнограф Юзеф Крашевский. И сегодня благодаря рисункам Орды мы знаем, как выглядела Беларусь в XIX столетии, а также Италия, Испания, Франция, Швеция, Австрия, Алжир, Португалия и многие другие страны.

Карандашом, акварелью и сепией ему удавалось написать поэтично и фотографично, воспеть красоту родного края. Многих дворцов и храмов давно и след простыл, а на литографиях они живы. Судьба сложилась так, что оригиналов на родине нет. Большинство хранится в Краковском музее. Макеты-двойники старинных усадеб создали в Иваново. Посмотрите, как выглядит мини-город – подробности.

Надежда Сакович:

Наполеон Орда как художник оставил нам в наследие 1156 работ. В нашей Республике Беларусь ни одно энциклопедическое издание по истории, культуре, архитектуре не выходит без рисунка Наполеона Орды. Зачастую это единственный источник, к которому сегодня можно обратиться. А ведь Наполеон Орда был еще и известным музыкантом. И его наследие как музыканта на сегодня насчитывает свыше 50 музыкальных произведений: польки, вальсы, полонезы, мазурки.

Усадебный дом забрал пожар 1943-го. Но благодаря рисункам хозяина, Наполеона Орды, инвентарному описанию 1835 года и материалам раскопок удалось возродить на остатках фундамента шляхетскую жизнь. Антиквариат подобрали ювелирно. И в 12 залах ожил XIX век. Кружевная атмосфера с ароматом старины и живой музыкой. Реверанс – и в пляс.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сердцем усадебного дома, конечно же, была гостиная. В XIX веке они носили романтический характер. Здесь пели романсы, читали стихи, играли в карточные игры. А за пианино мог музицировать не только Наполеон Орда, но и его мама Юзефина Бутримович.

Надежда Сакович:

Вот эта комната называется комната шляхты, потому что Наполеон Орда был выходцем из этого благородного сословия. Девизом жизни у них были слова «Слава – Отечеству, сердце – женщине, честь – никому». Были традиции, когда в имение приглашались художники и писали портреты членов семьи. Это действительно гордость. Хозяева могли часами рассказывать о своих предках, о своем роде. Здесь мы видим портрет мамы Наполеона Орды. Ну, и, конечно же, Наполеон Орда, его жена Ирена Бугле.

Гость в доме – Бог в доме. Хозяева были по-белорусски щедрыми. Друзей удивляли аппетитным меню и говорили, что без сала мясо в горло не лезет. Жареная баранина, фаршированная щучка были главными деликатесами. Слуги кашеварили в отдельном флигеле, чтобы запахи не распространялись по дому. Была в Красном дворе своя винокурня, солодовня, сырница. Приглашаем на званый обед.