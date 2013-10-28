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Экскурсии для приезжих первокурсников белорусских вузов проводят в Минске

28 октября 2013 10:33
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Новости Беларуси. В столице проводят экскурсии для приезжих первокурсников белорусских вузов. Ребятам по началу непросто ориентироваться в большом незнакомом городе, поэтому ознакомительные поездки помогут им разобраться на местности.

Первыми путешественниками стали две сотни студентов.

Инициатива принадлежит активистам городской организации «Белорусского республиканского союза молодежи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Для ребят мы организуем экскурсии на двухэтажном автобусе, чтобы они могли посмотреть на Минск, ознакомиться с достопримечательностями нашей столицы, ближе его узнать. И, на самом деле, проще ориентироваться в городе, который, мы надеемся, как минимум на пять лет станет для них родным.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм # Юрий Чечукевич # ОО «БРСМ»

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