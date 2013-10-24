Новости Беларуси. Заглянуть в прошлое. Серия бесплатных автобусных экскурсий проходит в эти дни в Минске. Вернуться в XV век всем желающим помогут профессиональные гиды и актеры.

За несколько часов увлекательного турне участники не только вспомнят школьный курс истории, но и станцуют под волынку и примут участие в церемонии объявления Магдебургского права.

Следующий анимационный тур состоится 25 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участница экскурсии:

Я приехала из Бобруйска специально на эту экскурсию. Мы побывали возле городской Ратуши. Здесь было очень интересно, импровизационное представление нам сделали на белорусском языке, где мы познакомились, как городу Минску было дано Магдебургское право.