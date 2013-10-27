Белорусы смогут летать в Турцию без виз

Новости Беларуси. Соглашение об отмене виз в Турцию ратифицировали 24 октября в Палате представителей нашей страны.

Благодаря этому документу у белорусов появится возможность находиться в Турции в течение 30 дней без оформления визы. Также нашим гражданам можно будет ездить в эту республику многократно, но общий срок пребывания там не должен превышать 90 дней в году. Безвизовый режим не будет распространяться на поездки для работы, учебы, научной деятельности, воссоединения семьи и проживания.

Чтобы ввести такой режим, еще потребуется ратифицировать белорусско-турецкое соглашение о реадмиссии. Палата представителей также планирует принять этот документ, но точную дату пока не называют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятно, и турецких туристов в Беларуси станет больше. Некоторые считают, что Минску грозит наплыв заморских женихов. Ведь им больше не придется получать приглашение и тратить 60 евро.

Галина Филиппович, член Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

С другой стороны, это не только, конечно, на уровне обычных граждан, в отношении развития туризма. Правительство и депутаты полагают, что это позволит сегодня нашим государствам больше развивать бизнес, больше привлекать инвестиций, что, наверное, более благоприятно скажется на нашем взаимном деловом климате.