Андрей Савиных: Мы планируем переговоры с Европейским союзом по упрощению визовых процедур, но здесь ситуация не такая простая

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Савиных.

Андрей Владимирович, здравствуйте!

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Здравствуйте.

Много вопросов хотелось бы Вам задать. 18 октября вступили в силу изменения по поводу пребывания в странах так называемой Шенгенской зоны. Что это за изменения и коснутся ли они белорусских туристов?

Андрей Савиных:

Ну, они коснутся всех, кто въезжает в Шенгенскую зону, включая белорусских туристов и просто граждан, которые посещают эти страны. Но изменения чисто косметического характера (и о них, кстати, можно прочитать на сайте Министерства иностранных дел Беларуси) и касаются просто уточнения по исчислению этих 90 дней, которые гражданин Беларуси может находиться в Шенгенской зоне при получении краткосрочной визы. Сейчас просто день приезда будет считаться за полный день, даже если Вы въехали в 11 вечера, то всё равно считается, что эти сутки Вы уже пребываете на территории Шенгена и этот день будет включаться в эти 90 дней, которые Вы можете там находиться. Вот, собственно говоря, и всё.

Много мы получали всевозможных намёков и собственно заявлений со стороны европейских политиков самого разного уровня о том, что, ну, в принципе они готовы упростить визовый режим для белорусов, но в то же самое время как бы дальше разговоров это дело не зашло. На Ваш взгляд, возможно ли хотя бы уменьшение цены виз для белорусов? Ну, не секрет, что, допустим, те же россияне или украинцы платят меньше за «шенген» почти вдвое – 60 евро против 35.

Андрей Савиных:

В этом случае сами европейские политики должны решить для себя, что для них важнее: стоимость 60 евро или снижение цен за визы. Я могу сказать, что мы планируем переговоры с Европейским союзом по упрощению визовых процедур. Но здесь ситуация не такая простая. Дело всё в том, что они эти переговоры увязывают также и с подписанием соглашения ор реадмиссии. Что это означает? Это означает, что если на территории Европейского союза задерживается нелегальный мигрант, который говорит о том, что он въехал с территории Беларуси, то мы должны будем его принять, содержать и каким-то образом депортировать, откуда он изначально приехал. Это серьёзные затраты и возможные проблемы на социальном уровне. Беларусь же, естественно, не является источником нелегальной миграции, мы, в лучшем случае, страна-транзит. Соответственно, мы должны очень чётко продумать системы. Прежде чем подписывать такое соглашение с Европейским союзом, нам надо продумать систему соглашений со странами – источниками нелегальной миграции. А это, как Вы понимаете, достаточно сложный, трудоёмкий процесс. Поэтому, увязав упрощение визовых процедур с заключением соглашения по реадмиссии, Европейский союз тем самым резко затормозил этот процесс.

Что касается стоимости виз, я бы здесь хотел напомнить, что стоимость 60 евро была введена инициативно самим Европейским союзом. С нашей стороны никаких предложений на этот счёт не было. Мы как раз таки были бы заинтересованы в снижении этой стоимости. Но несколько лет назад, когда они вводили свой кодекс визовый, они же ввели и эту стоимость. Мы, понимая, что стоимость 60 евро достаточно велика, в одностороннем порядке, не ожидая никаких ответных мер, снизили цену до 35 евро, как Вы правильно сказали, для стран-соседей – Польши, Латвии и Литвы. Тем не менее мы не видим ответных шагов с той стороны. То есть пока вопрос остаётся на уровне деклараций.

Достаточно долго шли переговоры по поводу отмены визового режима с Турцией. И вот на неделе депутаты белорусского парламента ратифицировали это соглашение. Ну, выгоды для белорусов очевидны, понятны. Хотя, может быть, Вы можете и какие-то секреты рассказать. А касательно граждан Турции, ожидает ли МИД притока туристов из Турции в Беларусь?

Андрей Савиных:

Отмена виз – безусловно, позитивный шаг, и мы активно поддерживали его в течение всего процесса переговоров. Мы ждём не только увеличения числа турецких туристов, но и ждём в гости к себе турецких бизнесменов. Мы убеждены, что у Беларуси и Турции есть очень серьёзный потенциал, как по созданию совместных производств, так и по наращиванию двусторонней торговли.

На предстоящий чемпионат мира, конечно же, Беларусь ждёт много гостей из самых разных стран. Ну, собственно, понятно, что любая страна заинтересована в том, чтобы максимальное число туристов приехало на такого рода мероприятие. Можно ли сказать, что Беларусь вот в этом смысле максимально упростила процедуру въезда? Вот если разбирать этот механизм.

Андрей Савиных:

Ну, в принципе, мы приняли радикальные меры: на период чемпионата мира болельщики или туристы, которые хотят посетить матчи, въезжают на территорию Республики Беларусь без виз. На каждом билете, кстати, будут расписаны эти правила, то есть с ними можно будет ознакомиться. То есть на границе гражданин любого государства предъявляет билет и может въехать на территорию нашей страны. Никаких проблем с этим нет. Но, кстати, хочу сразу, наверное, будет правильно предупредить, что это не значит, что кто-то может «отксерить» билеты и въехать в любом количестве. То есть граница не будет открыта нараспашку. Предъявляя билет, у нас будет запущена система, которая будет учитывать количество въездов по данному конкретному билету. Поэтому злоупотребления в этой сфере будут невозможны, поверьте.