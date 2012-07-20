Экотуризм в Беларуси: где увидеть плантации диких орхидей и покататься на каноэ?

Экологический туризм – специфический отдых в сельской местности. Отдыхающие имеют возможность познавать природу, культуру и историю края. Зеленый туризм дает возможность отдохнуть от суеты больших городов, забыть о своих ежедневных хлопотах, наслаждаться природой в экологически чистой местности. О том, какие экологические маршруты есть в Беларуси, рассказали в программе «Утро» на СТВ.

Надежда Суслова, эксперт по экологическому туризму:

Экотуризм возник очень давно. Существует мнение, что первые экотуристы - это первобытные люди, которые странствовали по берегам рек, прокладывали новые тропы, шли за стадом мамонтов. И таким образом они стали первыми экологическими туристами. Но сегодня система намного сложнее. Реалии таковы, что приходится природу оберегать от человека, от его вредного воздействия и влияния. Поэтому был придуман термин – экотуризм, который подразумевает бережное отношение к природе со стороны туристов.

Приходит на ум картинка: берег реки, лес, палатка. Люди отдыхают на природе, не жгут костры и не ломают деревья. Получается, что они и есть экологические туристы?

Надежда Суслова, эксперт по экологическому туризму:

В ситуации «пойти с палаткой на природу» самое важное для экотуриста – слово «пойти». Так как данный вид туризма предполагает экологически чистые виды передвижения – велосипед, ходьба, сплав на байдарках (каноэ, лодке).

В Беларуси достаточно широко представлена сетка экотуристических маршрутов.

Надежда Суслова, эксперт по экологическому туризму:

Беларусь - это настоящий рай для экотуристов! У нас разработано 10 таких маршрутов. Например, «Голубое ожерелье Россон» - это наш первый зелёный маршрут. Пролегает он на территории Россонщины (Витебская обл.). Для туристов создан круговой водный маршрут, который можно пройти на лодках, каноэ, байдарках или пешком. На маршруте «По следам Радимичей» (Могилёвская обл.) можно увидеть плантации диких белорусских орхидей.

Чтобы стать настоящим агротуристом, нужно обладать желанием изучать историю, познавать неизведанные места и традиции их жителей.

Надежда Суслова, эксперт по экологическому туризму:

Экотуризм предполагает собой не просто бездумное путешествие. Это знакомство с обрядами, традициями. У каждого маршрута есть свои ответвления – тематические петли. Например, на маршруте «Яновское кольцо» (Брестская обл.) - фестиваль «Мотальскiя прысмакi». В этом году он будет проходить 11-12 августа. Это потрясающее кулинарное шоу: в деревне Мотоль ежегодно проводится кулинарное дефиле, дегустации. Организаторы готовят такие блюда, о существовании которых горожане возможно никогда и не слышали. Отталкиваясь уже от этого мероприятия, можно посетить «Дугу Струве» или «Музей трав» в Ивановском районе (Брестская обл.), где вам не просто покажут коллекцию трав, но и напоят чаем из них.