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Экотуризм в Минской области: как семейная пара переделала дом под экоусадьбу?

16 августа 2022 16:19
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Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на экотуризм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе 1 054 агроусадьбы. Только за 2021 год края Минщины посетили почти 200 тысяч туристов. Больше всего агроусадеб в Борисовском, Воложинском, Логойском, Мядельском районах и пристоличье. Увеличилось количество туристических объектов и на Столбцовщине.  

Белорусский отдых на свежем воздухе в материале Анны Куртасовой.  

Экотуризм в Минской области: как семейная пара переделала дом под экоусадьбу?-1

Деревня Туленка Столбцовского района. Алла и Виктор Гайдукевич – местные. Здесь прошло все их детство. Жили через дом друг от друга. Затем поженились, переехали в Фаниполь, вели свой бизнес, а после вернулись в родные края. Решили заняться агротуризмом. Так родительский дом стал экоусадьбой.  

Экотуризм в Минской области: как семейная пара переделала дом под экоусадьбу?-4

Алла Гайдукевич, хозяйка агроусадьбы:  
Как приехали сюда, мы сразу посадили туи. Потом кустарники, потом обновили дом родительский. А цветочки уже потом и все остальное.  

Экотуризм в Минской области: как семейная пара переделала дом под экоусадьбу?-7

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Агротуризм # Туризм # Алла Гайдукевич # Виктор Гайдукевич # Анна Куртасова # София Гайдукевич # Анастасия Малкова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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