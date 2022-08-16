Экотуризм в Минской области: как семейная пара переделала дом под экоусадьбу?

Новости Беларуси. В Минской области растет спрос на экотуризм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе 1 054 агроусадьбы. Только за 2021 год края Минщины посетили почти 200 тысяч туристов. Больше всего агроусадеб в Борисовском, Воложинском, Логойском, Мядельском районах и пристоличье. Увеличилось количество туристических объектов и на Столбцовщине. Белорусский отдых на свежем воздухе в материале Анны Куртасовой.

Деревня Туленка Столбцовского района. Алла и Виктор Гайдукевич – местные. Здесь прошло все их детство. Жили через дом друг от друга. Затем поженились, переехали в Фаниполь, вели свой бизнес, а после вернулись в родные края. Решили заняться агротуризмом. Так родительский дом стал экоусадьбой.

Алла Гайдукевич, хозяйка агроусадьбы:

Как приехали сюда, мы сразу посадили туи. Потом кустарники, потом обновили дом родительский. А цветочки уже потом и все остальное.