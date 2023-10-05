Древние полешуки делали жемчуг из рыбьей чешуи. Чем ещё промышляли предки на Юге? Узнали в музее природы

Анастасия Макеева, корреспондент:

Есть на нашей карте отдельная планета под названием Белорусская Амазония и море Геродота. Как настоящие Робинзоны, отправляемся в припятское Полесье.

Заповедная даль. Бескрайние леса и болота. Место силы, где чувствуешь зов предков. Зеленое путешествие начинайте с музея природы. Пять залов от археологии и истории до традиций раскроют весь сок Полесья.

– Украшали дома вот такими паучками. Они были и как обереги, и как украшения. Их делали из соломы, вешали либо фигурки молодых, если это свадьба, либо снопики, если это сбор урожая. Очень часто такие паучки были как забава для детей.

– Правда, что они забирали все плохое, поэтому их через год сжигали?

– Ну, мы в это верили.

Изумруд Гомельщины, легкие Европы. Нацпарк размещен на территории Петриковского, Лельчицкого и Житковичского районов. Около 200 тысяч гектаров уникального ландшафта, главную роль в котором играет красавица Припять – самый большой приток Днепра. Огромные массивы болот, пойменные дубравы конца XIX века. Космические просторы стали родным домом для многих животных и птиц. Дикая природа замерла в разных сезонах и готова раскрыть вам свои тайны.

Ольга Пашук, методист музея природы Национального парка «Припятский»:

Кабан дикий – животное очень интересное, потому что у них интересная социальная структура. Молодые самцы держатся табунами, а вот матерые секачи – одиночники. Очень интересно то, что с возрастом у кабанов формируется очень плотная шкура на груди, она называется калкан, и она защищает внутренние органы кабана во время гона от ранений острыми клыками.

В XVIII веке на Полесье уже не было зубров, их уничтожили. Последний вольноживущий зубр был убит в 1919 году в Беловежской пуще. Во-первых, гора мяса. Из шкуры делали лодку на два человека. Из лобных долей делали пояса, которые как обереги носили беременные женщины. Из рогов делали кубки. Люди верили, что яд, который попадает в такой кубок, теряет свои свойства. Первую группу зубров в Национальный парк завезли в 1978 году. На начало этого года мы имеем 139 зубров.

Млекопитающих – 58 видов. По горячим следам Нацпарк предлагает провести летом ночь с барсуками, зимой – с волками. Экскурсии в первозданную природу проходят на ура. А мы улетаем в птичье царство, здесь оно богатое. Особенно по весне, когда разливается Припять и гостит немало экзотики. 269 видов пернатых. Можно заслушаться и залюбоваться! Лучший саундтрек ваших выходных.

Кстати, в Турове есть станция, где можно окольцевать птичку-невеличку и затем наблюдать за ее перелетами. Туристов поражает самый большой и брутальный хищник – орлан-белохвост. И, конечно, любимые совушки. А вы знали, что неясыть бородатая – настолько заботливая мама, что, когда есть птенцы, теряет до 40 % веса?! А самая маленькая сова, воробьиный сыч, достигает до 160 граммов.

Ольга Пашук:

Есть птицы, которые характерны только для нашего региона, – кулик-марадунка. И памятник этому кулику есть в Турове. Очень интересно посмотреть на семью турухтанов. Самочка обыкновенная, а вот у самца очень красивая манишка. Манишка появляется весной, таким способом они прельщают самку. Глухарь. Название птица получила, когда самец поет самке песню, то на третьей руладе у него перекрывается ушная перепонка. Он глохнет, и поэтому он глухарь.

– Что ни сделаешь ради любви.

Жизнь на болоте никогда не была простой, но это и сформировало самобытные традиции, говор и неповторимый характер полешуков. На втором этаже музея можно заглянуть в XIX век и познакомиться с основными занятиями крестьян: земледелие, бортничество, гончарство, ткачество, охота, рыболовство. В былые времена рыбью чешую с Полесья даже экспортировали в Германию, где из нее делали искусственный жемчуг! Этноизюма будет немало.

Анастасия Макеева:

Испокон веков люди верили, что у кузнецов черт за спиной, ибо совладать со стихией огня может далеко не каждый. Также они шаманили и добавляли в болотную руду мышьи язычки и жабью слюну. Так это или нет, но шедевры у местных Вакул получались знатные.

Ольга Пашук:

Уже несколько лет Национальный парк предлагает такую экскурсию, как «Медовые традиции Полесья», когда можно съездить на правую сторону Припяти, где до сего времени сохраняются традиции именно через борть, а борть – это колодный улей. Сначала люди искали мед диких пчел, а потом в деревьях начали делать дупла, куда селились пчелиные семьи. И такие деревья назывались бортными, они клеймились на уровне глаз. В Статуте ВКЛ предполагался большой штраф за уничтожение такого дерева. Дальше начали делать колоду, или колодный улей. Колода крепилась на дереве. Работа бортника была сложной, но это была почетная и интересная профессия для Полесья.

Полесский дом с учетом подтоплений в основном строили на сваях. Крышу накрывали тростником, которого было в изобилии на Припяти. Хоромы были компактными и уютными. Пятую часть комнаты занимала печка, где как пчелка трудилась хозяйка. Этот угол в народе прозвали «черным», а где висели иконы – «красным». На подворье хранили хозинвентарь, плели лапти, мололи на ручных жерновах муку. И, конечно, держали домашних животных. Главной кормилицей была корова. Кстати, свинок на Полесье с весны уже не кормили, пускали на пойменные дубравы, где было достаточно аппетитных желудей.

Ольга Пашук:

Украшали дома занавесками, вышитыми ткаными рушниками, вышитыми ткаными либо, как у нас, нарисованными ковриками – это маляванка. Вот это у нас своеобразная люстра. Низ назывался лучник, куда ложилась лучина для освещения, а верх назывался посвет, куда выходила копоть. Здесь у нас представлены национальные костюмы. Мужские штаны назывались ноговицы, женские юбки – андараки. Они были либо клетчатые, либо как плато – из двух частей, соединенных поясом. Если подол рубахи вышит у мужчины, это говорило о том, что мужчина уже женат.