Мастхэв для рыбаков! Устроили прогулку с ветерком по Припяти и узнали самое интересное о белорусской Амазонке

Есть на нашей карте отдельная планета под названием Белорусская Амазония и море Геродота. Как настоящие Робинзоны, отправились в припятское Полесье в программе «Земля памяти» на СТВ.

Прям так с ходу скорость! Экстрим по-полесски. А запах какой! Воздух! Ради этого стоит приехать.

Палитра осени! Ловить облака в зеркале Припяти и рассматривать причудливые формы деревьев – релакс в чистом виде. Водный туризм на высоте. Можно сплавиться на байдарках и каяках, поддать огоньку на моторных лодках или выбрать неспешную прогулку на теплоходе – на любой цвет и вкус. Но насладиться речной романтикой – мастхэв.

Андрей Лецко, егерь Национального парка «Припятский»:

Река, которая пролегает по низменному равнинному рельефу. Река имеет заболоченные берега. Ее основная особенность – это массовые и большие весенние разливы. Оптимальное время для прогулок самых массовых и интересных именно по дубравам пойменным – это с середины апреля по 20-е числа мая. В основном на прогулке мы можем увидеть птиц в дневное время. В вечернее время можно увидеть самых разнообразных животных: от бобра и заканчивая оленем. Бобров очень много. Весной максимально за прогулку в вечернее время мы насчитывали по 28 особей. За один час. Несколько раз даже волков видели переплывающих.

Часовая прогулка с заездом в старые русла вдохнет силы и задаст новый курс. Зеленая йога – ни больше, ни меньше. Такое ощущение, что вы на краю света и вот-вот станете героем «Индианы Джонс». Здесь свой микрокосмос, а если представить, что много веков назад здесь рыбачили наши предки, дух захватывает. Кстати, по сей день находят старинные челны, а сколько таит река – загадка.

– Это отдельный биотоп со своей замкнутой системой.

– Какие интересные деревья здесь можно встретить?

– Мореный дуб. Он очень ценится в изготовлении мебели, потому что имеет очень красивую структуру и очень высокую плотность и твердость. Это дерево, которое пролежало в воде не одно столетие. На территории Национального парка его добыча запрещена, чтобы не нарушать биоразнообразие.

Во время прогулки с ветерком можно поставить природу на паузу и остановиться в оборудованных беседках. Есть кемпинги, электричество, дрова – все включено. Стоянки, как и рыбалка, платная, но цены сверхдемократичные. А мы выходим на тихую охоту и узнаем особенности полесской рыбалки. Хотите верьте, хотите нет, а местные поговаривают, что сомы в 3-4 метра не чудо-рыба-кит, а вполне себе реальность.