Драники и красоты Полесья под шум волн: первый круизный лайнер спущен на воду в Пинске

Теперь и матросом, и даже капитаном белого парохода можно стать в Беларуси. Первый круизный лайнер спущен на воду в Пинске и 29 апреля он принял на борт пассажиров. Свидетелем радостного события стал наш корреспондент Петр Бутрим.

Владимир Худяков на Припять приехал практикантом в далеком 1973 году. Говорит, тогда река кипела: речной транспорт был основой экономической жизни Полесья.

Владимир Худяков, капитан теплохода «Кирилл Туровский» Национального парка «Припятский»:

Очень интенсивное судоходство было по Припяти. И получаса не проходило, как приходилось с каким-то судном встречаться и расходиться.

Теперь Владимир Худяков – капитан одного из пяти основных судов флотилии Национального парка «Припятский» – считает, что у первого отечественного круиза по Припяти хорошие перспективы. Своего туриста маршрут обязательно найдет. Главное, чтобы вода в реке была, ведь последние два года уровни были вовсе не судоходные. С самим водным героем сегодняшнего дня – лайнером «Белой Русью» – уже познакомился.

Владимир Худяков, капитан теплохода «Кирилл Туровский» Национального парка «Припятский»:

Мне понравилось.

Светлана Васильевна Адаменко – тот самый специалист, кому этот комплимент адресован. Инженер-кораблестроитель, она уже 40 лет строит судна для белорусских рек. Проект «Белая Русь» для коллектива ее конструкторского бюро был долгожданным.

Светлана Адаменко, инженер-кораблестроитель ОАО «Белсудопроект»:

Это было интересно. Прорабатывалось много вариантов. Этот теплоход первый, нормальный, хороший. Скорость есть. Воды ему там хватит.

Маршрут первого, как его уже окрестили, отечественного круизного лайнера растянется на более чем 500 км. В течение недели теплоход пройдет по рекам Муховец, Пина и Припять и сделает десяток остановок для своих пассажиров – с экскурсиями по музеям, предприятиям и знакомством с богатой белорусской культурой. Кстати, на первые два рейса «Жемчужины Полесья» билеты были раскуплены еще несколько месяцев назад.

Сергей Зубко, заместитель директора РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:

Да, в настоящее время водный транспорт потерял свою значимость для перевозки пассажиров из пункта «А» в пункт «Б» с учетом скоростей и других видов транспорта. Но что касается использования в туристической инфраструктуре, он имеет незаменимую возможность использования. За этим будущее. Это будет востребовано и нужно.

Спутниковое телевидение и холодильники, кондиционеры и wi-fi – теплоход в ожидании первых туристов, команда презентует его не хуже пятизвездочного отеля, на котором, кстати, тоже все включено.

Работник теплохода «Белая Русь»:

«Люкс» у нас назван в честь белорусских писателей Якуба Колоса и Янки Купалы. Все у нас сделано под белорусской символикой.

Белорусский орнамент вокруг, стихи Якуба Коласа на стене и их же отражение за окнами просторных кают. Кстати, дизайн-концепцию круиза создавали в Пинске. Согласно ей в атмосфере всего лучшего, что есть в белорусской культуре, туристы будут пребывать по обе стороны борта.

А это совершенно новая часть теплохода – отстроенная нашими судостроителями верхняя палуба. Именно отсюда туристам откроются дивные виды Полесья. Причем можно будет не только посмотреть, но и окунуться в местный быт – отчеканить монету, попариться в бане и распробовать знаменитые полесские лакомства.

Первым опытом именно пассажирских перевозок этот круиз станет и для капитана теплохода Игоря Дворака. Хотя за штурвалом он провел большую часть своей жизни.

Насколько интересным может быть это путешествие, вся команда во главе с капитаном поняли уже в ходе пробного рейса.

Игорь Дворак, капитан теплохода «Белая Русь»:

И косуль видели, и лосей. Норка, бобер – это уже постоянные наши спутники. Белая, серая цапля, птиц много, орланы. Я думаю, для туристов будет что посмотреть, впечатления будут.

За бортом команду и первых туристов будут приветствовать также жители городов и прибрежных деревень.

Вячеслав Давидчук, житель деревни Шебрин (Брестский район):

Конечно, хорошо на теплоходе прокатиться куда-нибудь подальше, за Кобрин, под Пинск. Там места красивые, конечно.

Николай Седюк, житель деревни Шебрин (Брестский район):

В добрый путь и семь милей ему под килем, как говорится.

А вот и они – главные ценители и собиратели на нитку всех жемчужин Полесья – первые туристы, которые заходят на борт теплохода здесь, в Бресте. Кстати, все они россияне. Но несмотря на соседство, для большинства из них культура Полесья все еще загадка.

Николай и Наталья Белковские из Подмосковья изучили не только все реки России, но также Рейн, Дунай и Сену. Но в этот раз более раскрученным европейским маршрутам предпочли круиз по Беларуси.

Татьяна и Николай Белковские, жители города Жуковский (Россия):

Мы очень часто путешествуем, так что нам есть, с чем сравнивать. Мы надеемся, что все будет очень хорошо, или даже лучше. Во всяком случае маршрут очень интересный, не заезженный.

Впрочем, впервые в сердце Полесья окажутся большинство из тех, кто сейчас уже на борту. А первое впечатление, как известно, самое яркое.

Эллина Ефимчик, житель Москвы:

Мне ваша страна очень нравится, у вас очень хорошие люди – добрые, светлые. А вот в этом южном краю я не была – хотела познакомиться. Читала, там парки национальные будут. Хочется узнать поближе ваш край.

Кира Ефимова, житель Москвы:

Самое главное – быт, местное население и природа, само собой.

Говорят, программа круиза не даст заскучать никому из них. Туристы уже успели изучить город над Бугом и Брестскую крепость. Осталось только посидеть на дорожку – и в путь.

Остается совсем мало времени до отправки теплохода. Символично, что первому белорусскому круизу благоволит и погода. Вопреки прогнозам в Бресте сегодня нет дождя. А это хороший знак.