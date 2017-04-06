Презентация экономического и туристического потенциала Минской области состоится в Москве 6 апреля

Новости Беларуси. Региональное сотрудничество – как одно из важнейших направлений интеграции Беларуси и России. 6 апреля в Москве состоится презентация экономического и туристического потенциала Минской области. В ней примут участие представители руководства российской столицы и других регионов, бизнесмены и дипломаты. Для них подготовлена выставка и дегустация белорусских продуктов питания, наглядная экспозиция туристических и лечебно-оздоровительных возможностей Минщины. Также для гостей будут организованы мастер-классы народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.