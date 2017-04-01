Продукты питания, достопримечательности и умиротворенность. За чем в Беларусь ежегодно едут российские туристы

Мониторинг в целях безопасности – это еще и привлечение бизнеса и туристов, конечно, в страну. Даже россияне едут к нам за тишиной и спокойствием. И, к слову, 2 апреля отмечается День единения Беларуси и России. Временное, надеюсь, непонимание и несовпадение торговых интересов двух стран ничуть не мешает людям общаться и получать от этого удовольствие. Евгений Пустовой продолжит тему.

Михаил Бардашов, турист (Россия):

Белую Русь нам открыли знакомые. Побывавши один раз, сказали: «Съездишь – не пожалеешь».

Весна. В Беларусь словно аисты слетаются российские туристы. И погода у нас теплее, и климат общей атмосферы мягче.

Михаил Бардашов, турист (Россия):

Больше всего нравится умиротворение какое-то. Сама природа говорит: «Не торопись, не спеши, отдохни».

Туриста из города российских оружейников прямо-таки обескуражила белорусская умиротворенность. Поэтому и отдыхает он у нас шестой год подряд. Здесь по-домашнему даже без самовара, – шутит житель Тулы.

Михаил Бардашов, турист (Россия):

С каждым годом здесь улучшается территория, инфраструктура. Первый раз мы приезжали, так как раз домик только строился. А сейчас: смотрите, какая красота.

Каждый второй номер отечественных здравниц за постояльцами, которые приезжают сюда на автомобилях с российскими номерами.

Представитель санатория:

Преобладает Москва, Московская область, Санкт-Петербург, много людей из Тулы, Владивосток даже едет.

Как на ладони в электронном списке белорусского санатория вся Россия. Города разные, а лав-стори к Беларуси – похожие. Приехал, увидел, впечатлился. Беларусь для россиян – не только окно в Европу, но и волшебное зеркало, в котором на загляденье отражается все лучшее, что было при Союзе.

Татьяна Тихонова, турист (Россия):

У вас очень самобытная обстановка. Все очень доброжелательные. Мы вообще живем по-другому. Суета, спешка. А тут настолько все спокойно, размеренно.

В общем, чувствует себя Татьяна как сыр в масле. Этими же продуктами и отъедается в Беларуси.

Татьяна Тихонова, турист (Россия):

И мясо. Другой вкус вообще. Кефир они каждый день пьют.

Российскому потребителю «молочка» из Беларуси знакома лучше, чем фамилия главы Россельхознадзора.

В путеводителе Татьяны Тихоновой отечественные достопримечательности, а в лексиконе – аутентичные слова белорусского фольклора.

Татьяна Тихонова, турист (Россия):

Зюзя? Между прочим, я в своей жизни не видела лаптей, а на нем были.

В лапти белорусы могут обуть Деда Мороза. Но не своих потребителей. Поэтому в Синеокую россияне приезжают в товарах и за товарами, «зробленымі ў Беларусі».

Ольга Иноземцева, турист (Россия):

Молочные продукты, «Бабушкина крынка». Жлобинский мясокомбинат у нас. В России все фирменные магазины есть, и проблем с вашими продуктами нет. В России любят все белорусское.

Эта чета из Орла в наших краях птица не редкая. Беларусь для Иноземцевах настолько стала родной землей, что как только отпуск, они едут сразу к нам.

Олег Иноземцев, турист (Россия):

Не ощущается, что ты в другом государстве. Нет такого.

Ольга Иноземцева, турист (Россия):

Впечатляют замки, природа, история. Очень интересно, красиво. Те достопримечательности, которых нет в России. А их действительно у нас нет. Много других, но такого, как в Беларуси…

В объективах россиян – наши замки и музеи. А в багажниках автомобилей – килограммы белорусских деликатесов.

Игорь Партин, турист (Россия):

Сало повезем, колбасу. Все повезем. В Анапе в магазинах белорусские продукты, трикотаж везде белорусский есть.

Богата и разнообразна туристическая витрина Синеокой. Особенно к требовательным российским туристам ключи подобрали белорусские замки. И среди этих холодных укреплений – тоже теплый прием.

Ольга Партина, турист (Россия):

Мы были и в других странах. И везде свое, интересное, но Беларусь понравилась, что чисто, красиво, хорошие дороги, спокойно, хорошо. И нас здесь душевно встретили.

Беларусь Партиных душевно встречает уже второй раз. Впервые они здесь побывали молодоженами.

Игорь Партин, турист (Россия):

Да тут всю жизнь душевно было. Еще 37 лет назад было здорово. Мы в свадебное путешествие приехали сюда 37 лет назад и сразу обалдели. Чистота кругом, как в Европе. Не мусорят. Может, мусорят, но убирают. Вам бы еще сюда Средиземное море – вообще можно не уезжать отсюда.

А вот семья Черепановых из Вологды, погостив, решила навсегда пристать к белорусскому берегу.

Наталья Черепанова, местный житель:

Душой почувствовали, что это наша земля, что это наше место. И то место, где бы хотелось жить, чтобы наши дети здесь жили.

На белорусской земле Черепановы построили дом и вырастили троих по-белорусски трудолюбивых детей.

Александр Черепанов, местный житель:

Для нас тут свобода: свободно живем, свободно дышим. Все-таки деревня: комфортно, уютно.

Так что в Беларусь как аисты весной не только российские туристы слетаются, но и остаются. А Наталья подмечает, что даже птицы здесь охотно вьют свои гнезда. Есть у белорусского Мира какая-то своя притягательная сила.

Эта шпалера – одна из старейших в Европе. «Охота на тура» датирована XVI веком. А рядом уже печь-новодел. Правда, кафель здесь оригинальный. На нем герб Радзивиллов. И вот среди этого величия наш цветок радзімы – василек. Такой он – белорусский мир. С одной стороны помпезный и яркий, с другой стороны простой и открытый.