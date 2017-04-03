Срок пребывания в Беларуси по безвизовому режиму может быть увеличен

Новости Беларуси. Фонд защиты прав туристов планируется создать в Беларуси. Он поможет сформировать алгоритм действий в случае форс-мажорных обстоятельств, чтобы человек, к примеру, мог оперативно получить компенсацию или выбрать другое место для отдыха.

Также сегодня стало известно, что в Беларуси прорабатывается возможность увеличения срока пребывания для путешественников, которым доступен безвизовый режим. Таким образом страну посетили уже свыше 8 тысяч человек.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сфер деятельности в туризме, начиная от делового, медицинского, исторического, просто масса. Спортивного туризма. У нас появляется все больше новых проектов. Я сужу и по спорту, по спортивной составляющей. Количество спортивных мероприятий, международных возросло в текущем году до 80.

Для всех участников международных спортивных мероприятий уже сегодня действует упрощенная беспошлинная выдача визы. Однако всем гостям Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, возможно, будут предоставлены дополнительные льготы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.