Деревня Залужье Минской области - здесь жили сакуны и правила принцесса Нейбургская, сюда привозят людей, людей, которым врачи уже не могут помочь

Новости Беларуси. Деревня Залужье находится в Стародорожском районе Минской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

Территория деревни Залужье – Восточное Полесье, и в этих местах издавна жили сакуны – часть дреговичей.

В 1915 году вышла книга под названием «Белорусы-сакуны». В этой книге Сербов И.А. описал этот маленький кусочек земли. В источнике указывается на то, что сакуны – очень зажиточные, грамотные и умные люди, среди них нет пьянства и воровства.

Из сохранившихся документов деревушка Залужье известна с 16 века как деревня в Минском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского.

В 1582 году деревня Залужье входила в состав Слуцкого княжества. Она была собственностью князей Олельковичей. После Олельковичей здесь правили князи Радзивиллы, после – принцесса Нейбургская.

В 30 годах 19 века эта земля была собственностью Витгенштейнов. В 1846 году Залужье вместе с землей выкупили у Витгенштейнов в казну, и деревня стала собственностью Российской Империи. На то время это был Бобруйский повет Минской губернии.

К концу 19 века, в 1897 году в Залужье проживали 1310 жителей. В то время здесь было народное училище, хлебозапасный магазин, корчма, церковь.

Первые сведения о церкви в Залужье относятся к 16 веку. В 18 веке в Залужье была построена новая униатская церковь. Считается, что эта церковь была первой среди тех, которые переданы русской православной церкви. В 1905 году церковь была перестроена и освещена в честь Святого Георгия Победителя. В советское время церковь была закрыта и переделана в обычный сельский клуб. Только в 1992 году храм снова передали верующим.

Храм уникален: в одном здании находится 2 церкви: большая церковь – Святого Георгия Победителя, а небольшая – Святого Лаврентия Туровского.

В 1920 годах в этой церкви священником служил Владимир Талюш, принявший мученическую смерть от большевиков. Недавно русской церковью он был канонизирован к лику святомучеников.