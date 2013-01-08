Деревня Ваверка Лидского района Гродненской области

Новости Беларуси. Деревня Ваверка находится в Лидском районе Гродненской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

Территория деревни Ваверка – территория древней Литвы, и названия селениям по большей части давали балтские племена.

В первой Новгородской летописи, в списке русских городов, упоминается город Вавереск. Ученые говорят, что город находился на том же месте, где находится сегодня деревня Ваверка. Летописный город Вавереск был уничтожен в 1258 году Бурундаем. Выжившие жители города позднее основали на этом месте новое поселение, которое назвали Ваверка.

Когда-то здесь было найдено бронзовое украшение с элементами эмали, и в 1904 году это украшение было передано в Виленский музей.

Местное население до 80 годов 14 века было последним язычницким населением в Европе. И эту последнюю общеевропейскую религиозную проблему разрешили поляки, отдав свою королеву Ядвигу замуж за князя Ягайло. В 1386 году князь Ягайло принимает католичество, вместе с ним принимают католичество другие князи и бояре, а затем и язычницкий народ.

Ваверка в летописи впервые упоминается именно в связи со строительством костела в 1413 году. Первый костел, костел Святого Франтишка, здесь основал Михаил Галигинович. Деревня Ваверка была собственностью Гилигиновичей, и через 50 лет вдова Софья Гилигинович и ее сын Жигимонт Гилигинович подтверждают права и на костел Святой Троицы. Ученые говорят, что в 1463 году в Ваверке было 2 костела: костел Святого Франтишка и костел Святой Троицы, что говорит о том, что селение тогда была довольно крупным.

К концу 15 века упоминается целых две Ваверки: новая Ваверка и Старая Ваверка, или, как еще говорили, Маленькая и Большая Ваверка.

Старая Ваверка тогда была собственностью Николая Жигимонтовича Гилигиновича.

В самом начале 16 века Ваверка становится собственностью Николая Юндило рода шляхтичей Великого княжества Литовского герба Лебедь. Великий князь Александр за хорошую службу дал Николаю Юндило в пожизненное пользование корчму.

В 1522 году Ваверка уже была собственностью Януша Костевича, и при нем в деревне было учебное заведение, из которого ученики поступали сразу же в Краковский университет.

В 1568 году здесь появляется новое религиозное течение: вместо католичества сюда приходит кальвинизм. И костел становится кальвинистским сбором (церковью – ред.). В то время многие магнаты переходили в кальвинизм.

В 1570 году кальвинисты добиваются статуса местечка для Ваверки. В местечке Ваверка начинают проводить ярмарки, строить корчмы, местечко стало разрастаться все больше и больше.

В 1613 году Ваверка попадает на карту Маковского, это было золотое время местечка.

В 1654 году началась война с Россией, и Ваверка стала на пути российского войска Ивана Хованского. В 1659 году сюда вошли российские войска Ивана Хованского, которые оставили после себя пустырь. Оставшиеся жители хоронили мертвых на древнем Ваверском кладбище. На кладбище до сих пор сохранилась могила Казимира Гедройца.

После страшной 13-летней войны с Россией Ваверка так и не смогла оправиться и вернуть свою былую славу. Она надолго исчезла из летописей и стала просто небольшой деревенькой.

В 1792 году Ваверка была собственностью Кароля Ласковича. По соседству жил кавалер ордена Святого Станислава генерал-адъютант короля Речи Посполитой Августа Понятовского Игнат Костровицкий, на которого Кароль подал в суд, который затем и выиграл. По решению суда, Игната Костровицкого лишили свободы, но так как узницы в селении не было, Игнат Костровикий построил ее на свои средства и отсидел в тюрьме от начала и до конца.

К концу 18 века Ваверка перешла в собственность Игната Костровицкого. В 1812 году, генерал Игнат Костровицкий стал на сторону Наполеона. После войны на родину он так и не вернулся.

Ваверка перешла во владения сына Игната Костровицкого Самуэлю. В 1840 году Самуэль Костровицкий построил один из красивейших костелов Лидчины. После смерти отца Самуэль покинул Ваверку и переехал в дворец отца в Вене.

Затем Ваверка принадлежала сыну Самуэля Люциану, который ее продал в 1860 году.

Ваверский приход при костеле всегда был большим и богатым. В 1930 годах ваверский приход насчитывал до 12 тысяч прихожан. Поэтому костел, который был построен в Ваверке в 1840 году, расширить. Перестройкой занимался архитектор из Вильнюса пан Бепка. Перестройка закончилась в 1936 году. Его освятили в честь Преображения Господня. Этот костел считается памятником архитектуры с использованием элементов барокко и классицизма.