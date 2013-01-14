Свято-Введенский ставропигальный женский монастырь: жизнь изнутри

Новости Беларуси. Деревня Богуши в Сморгонском районе. Говорят, сейчас жилых здесь только 7 дворов. Вообще, место, куда решили отправиться корреспонденты СТВ, очень тихое. Если известные белорусские святыни круглогодично полнятся паломниками, у них разработаны сайты с 3D экскурсиями и прочей полезной информацией, то Свято-Введенский ставропигальный женский монастырь едва ли упоминается в сети, а чтобы разыскать его контакты, пришлось применить чуть ли не детективные навыки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Договариваясь о съемках, настоятельница сразу мягко объяснила, чтобы со своим уставом в их монастырь съемочная группа даже и не пытались. Ведь раньше эта обитель и вовсе имела статус скита, то есть закрытого поселения со строгим уставом. Монахини, а их здесь 5 – не телезвезды и святится перед объективом лишний раз им незачем. Тем более такие приезды, как они говорят «из мира» - в разрез с аскетичным укладом. Поэтому ребята - скорее прихожане, чем допытливая съемочная группа.

Игуменья Елисавета:

Я приехала сюда и это был полуразрушенный домик, в котором жить было невозможно. Была прогнившая крыша, пол, и все это нужно было заново восстанавливать.

Любопытно, не страшно ли женщинам одним жить вот так на лоне природы, вдали от цивилизации.

Игуменья Елисавета:

Если нас Бог не охраняет, то тогда что? Поймите, мы доверяем Богу или не доверяем Богу.

Сопровождает съемочную группу матушка Елисавета, благодаря ей и, конечно, с Божьей помощью забытый ветхий хутор превратился в белокаменный корпус.

Игуменья Елисавета:

Я приехала в июле месяце, щебетали птицы, пронзительно пахло цветами… Я приехала из задымленного города и решила, что я здесь останусь. Как-то не было сомнений, колебаний. С точки зрения человеческой - это авантюра...

Экскурсия продолжается.

Игуменья Елисавета:

Это гостиничный домик, летом в нем останавливаются паломники.

Уйду в монастырь. Такими заявлениями многие разбрасываются. Для таких желающих здесь есть все условия оценить размеренную, как выясняется в кавычках, монашескую жизнь. Монастырь одновременно можно принять до 20 постояльцев.

А это яблочный сад, там огороды, потому у сестер зимой на столе овощи со своих грядок. Судя по запасам, хватит до следующего урожая.

Игуменья Елисавета:

Варенья готовим, сок делаем яблочный.

В монашеском меню, разумеется никогда нет мясных блюд. Едят три раза в день, в основном каши и овощи, может, потому у всех, кого нам пока удалось заметить, хорошие фигуры. Хотя маленькие радости-сладости, оказывается, не табу.

Игуменья Елисавета:

И шоколад в монастыре можно. Конечно мы едим сладости, которые нам и привозят, и угощают, и сами покупаем. И халву...

А это швейная мастерская. Сестры сами себя обшивают. Несмотря на то, что вариантов облачения не так уж и много, работы хватает.

Игуменья Елисавета:

Сейчас я увидела недорого полушерстяную ткань. Мне хочется, чтобы сестры были в тепленьких хитонах. Я купила эту ткань. Это такие рабочие хитоны коричневого цвета.

Как же пять сестер выживают посреди поля? Чисто бытовой вопрос. Ведь столько работы по хозяйству и без мужской помощи.

Игуменья Елисавета:

Специальные моменты должны решать специалисты. Уже сейчас мы освоили дрель. Почтовый ящик повесили сами - это радует. Хотелось бы свести до минимума обращения в мир, но это не получится, как бы ни старались.

Не верится, что хрупким сестрам многое по плечу. Но приходится убедиться. За ночь нападало снега. Кто-то убирает вручную, а кто-то ускоряет процесс, оседлав мини-трактор…

Это маленькое чудо машиностроения и летом как палочка-выручалочка. Для того, чтобы теперь вспахать огород, коня на скаку останавливать не надо. Кстати, жизнь на удаленном расстоянии облегчает то, что матушка Елисавета водит машину. Сдала на права, как только вступила в сестричество, 15 лет назад. Старается водить аккуратно, но вот недавно из ГАИ прислали фотографию ее авто. Там где можно было 70, матушка разогналась до 90.

А вот послушница, которая ответственна в монастыре за отопление. 37-летняя Ирина – пока не монахиня. У девушки консерваторское образование, в миру она работала музыкальным редактором в издательстве. Теперь помогает сестрам разучивать ноты для песнопений. Здесь она уже 5 лет на послушании. Близкие одобрили ее решение.

На вопросы личные и о прошлом, думалось, монахини говорят не охотно. Матушка Еслисавета признается, что ей 45.

Игуменья Елисавета:

Я церкви не знала, я родилась в нецерковной семье. И ни о каком-то монастыре речь не шла. Пришла в церковь в 21. Была художницей, ездила на разные выставки, была достаточно успешной, зарабатывались деньги. Я заработала какое-то количество денег и у меня целый год оказался свободным. В течение этого года я пришла в церковь. Я тогда зашла в Петропавловский собор. Когда я зашла, появилось - "я дома".

Так уж сложилось, но в Свято-Введенском монастыре собрались те, кто в начале своей жизни видели себя по-другому.

Есть и еще одна чудесная история. Судьбы этих монастырей переплетаются: ведь построить святыню с нуля и восстановить разрушенный памятник архитектуры – великое дело, хоть и земное, но силы, тем, кто выбрал этот нелегкий путь, помогают небесные.

Игуменья Анфиса, настоятельница Свято-Покровского женского монастыря Витебской епархии:

У нас пока мало сестер - 10 человек. Но это только начало.

Свято-Покровскую церковь построили еще в начале 17 века. Некоторые иконы сохранились до сих пор – в первозданном виде. Не разрушили святыни ни Наполеон, который сжег город, ни немцы, которые пытались его разбомбить, хотя вокруг монастыря нашли много снарядов.

Игуменья Анфиса:

Эта комната, в которой Наполеон проводил ночное, такое известное заседание, где было признано его поражение.

С тех пор здания ни разу не реставрировались. За последний век здесь был и военкомат, и охрана. Обитель в полуразрушенном состоянии. В аварийном храме постоянно идут службы. В ветхом сестринском корпусе живут монахини.

Игуменья Анфиса:

Милостью Божьей мы вошли в республиканскую инвестиционную программу восстановления храмов и областную. Иконостас у нас 19 века, очень величественный, таких иконостасов только 1-2.

В монастыре сейчас действует воскресная школа, в которую ходит почти 50 детей, что для райцентра не мало. Духовно святыня, очевидно, восстанавливается, но сестры не отчаиваются, с Божьей помощью восстановится и внешний исторически ценный облик. Ведь тот, кто призван на службу Господу, тоже покорно сражается за веру: молитвой, словом, делом…