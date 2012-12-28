Новости Минска. Медицинский туризм будут развивать в белорусской столице. Для этого есть все предпосылки. Только в нынешнем году за помощью к минским врачам обратились более 30 тысяч иностранцев. Пациенты узнают о возможностях наших клиник в интернете: у каждого медучреждения есть собственный сайт с переводом на английский язык. В будущем году работа в этом направлении продолжится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Нужно прорывными темпами, наверное, двигать информацию, сопровождать экспорт наших медицинских услуг. И, в конечном итоге, у нас абсолютное желание работать с туроператорами, которые могли бы предлагать нас через свою сеть в плане предоставления данного вида услуг.