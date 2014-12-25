Деревня Ореховно: здесь сохранились постройки 18 века

Деревня Ореховно. Находится деревня в Ушачском районе, Витебской области. Бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Деревня находится на месте, где когда-то проходил гостинец (большая дорога) из Лепеля в Полоцк. Может, именно на месте сегодняшней деревни рос орешник, от которого и пошло название деревни.

Деревня в летописи попала в 1583 году. В этом же году великий князь Стефан Баторий проезжал через эти места, и к нему на прием попросился шляхтич Рогоза, которому в то время и принадлежало Ореховно. Шляхтич Рогоза просил князя подтвердить привелеи на Ореховно, что Стефан Баторий и сделал, сказав: знаю я вас Рогозов как хороших борцов, как патриотов отечества своего.

У шляхтичей Рогозов подрастала дочь Марьяна. После ее свадьбы со шляхтичем Корсаком, Ореховно стало принадлежать роду Корсаков.

После шляхтичей Корсаков управляли Ореховно шляхтичи Сушинские.

В 1642 году Ореховно приобретает шляхтич Тадеуш Селява, родственник знаменитого униатского церковного деятеля Антона Селявы.

Далее Ореховно перешло к роду Рыпинских, а уже в 1745 году Ореховно было продано Антону Грабницкому и его жене. И вот с 1745 года и до прихода большевиков Ореховно принадлежало Грабницким. У Антона Грабницкого было 2 сына — Станислав и Николай. Станислав получил Оболь, а Николаю досталось Ореховно. Николай Грабницкий начал строительство дворца в Ореховно. Дворец они построили где-то в середине 18 века в стиле позднего классицизма. Это дворец сохранился до сегодняшнего дня. В нем была когда-то школа, но после того, как школу перевели в другое место, дворец со временем стал разрушаться.

В некоторых комнатах пол был дубовый, а в некоторых лежал паркет с красивыми рисунками. У Грабницких была очень хорошая библиотека. Возле дворца была часовня, где собирались на молитву паны Грабницкие. Также была темная комната. Когда на улице была буря, то все, кто был во дворце, собирались в этой комнате, зажигали свечку и молились Богу.

Дворец стоит на берегу озера, которое называется Ореховно. Вокруг дворца был прекрасный большой парк.

В 1819 году Николай Грабницкий основал униатскую церковь Параскевы Пятницы. Когда в Беларуси российскими царскими властями униатство было запрещено, то церковь стала православной. А с приходом большевиков в церкви сделали колхозный склад. Церковь Параскевы Пятницы в деревне была открыта только в 1993 году. Церковь открыта и сегодня.

У Николая Грабницкого был один сын — Отан Грабницкий, который принимал участие в восстании 1863 года.

В имении Грабницких работала полотняная фабрика, паровая мельница, была пивоварня, кузня, был конезавод. На сегодняшний день еще сохранились остатки построек Грабницких.

В школе в Ореховно создали этнографический музей, в котором собираются экспонаты как крестьянские, так и панские.