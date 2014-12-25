В Национальный парк «Браславские озера» завезли 45 особей благородных оленей

Новости Беларуси. В Национальном парке «Браславские озера» - новоселы. Впервые в истории сюда завезли благородных оленей. 45 особей общей стоимостью более миллиарда рублей купили в Литве. Почти сутки (вместе с прохождением таможни) занял переезд. Сегодня новоселы осматривают свои не квадратные метры, а гектары. Увидеть оленей в естественной среде туристам можно будет уже совсем скоро.

В Браславе начали создавать своеобразный белорусский сафари-парк. Если оленье стадо приживется и существенно размножится, в последующем здесь даже могут организовать тихую охоту на рогатых красавцев – из лука и арбалета. Съемочной группе программы Новости «24 часа» на СТВ на охоту не охота, а вот поохотиться на оленей с фоторужьем, а точнее с видеокамерой, - одно удовольствие.

Этого момента ждали, пожалуй, не одно десятилетие. Но только сейчас появление в заповеднике оленей стало возможным. Национальный парк «Браславские озера» купил 45 благородных особей.

Своих благородных оленей на территории Браславщины – единицы. В основном, они приходят из заграничных лесов и снова туда возвращаются. Специалисты уверяют: здесь не особенно подходящие для них территории. Потому нацпарк сильно постарался, чтобы для новоселов создать все условия для нового постоянного места жительства.

Сергей Туронок, начальник охотничьего отдела Национального парка «Браславские озера»:

Вот сейчас мы их выпустили в вольер передержки, он небольшой по площади – около 2 гектар, через 20 дней мы их выпустим в большой вольер. И дальше они будут жить в естественной природе.

Привезли оленей из частного литовского заповедника. Правда, пока даже взрослые самцы безрогие. Разводчик уверяет: это временно. Рога обрезали умышленно, чтобы животные не повредили друг друга при перевозке.

Линас Пакаманис, хозяин оленевой фермы (Литва):

Я думаю, здесь все условия есть для них. Так что будет хорошо все у вас, не переживайте. Здесь очень хорошая генетика у оленей есть. Хорошая подкормка, хороший присмотр даст хороший результат, вот увидите.

В начале следующего года их выпустят в огромный вольер, туда, где уже живут лоси, кабаны, еноты и другая живность. Всех их можно будет даже увидеть во время эдакого белорусского сафари.

Виталий Дрожжа, директор Национального парка «Браславские озера»:

Уже создан туристический маршрут, проложены трассы для квадроциклов, сделаны смотровые вышки. При желании и в определенных местах, где будет осуществляться подкормка, конечно же, их можно будет увидеть.

А пока технику используют отнюдь не в коммерческих целях.

Анастасия Бут, СТВ:

Ежедневно работники нацпарка объезжают свою территорию зимой на снегоходе, а в такое бесснежное время – на квадроцикле. Таким образом они не просто охраняют животных, но и проверяют целостность сетки всего вольера. К слову, его периметр – 25 километров.