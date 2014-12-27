Деревня Красная Дуброва: сохранились остатки костела, построенного полностью под землей

Деревня Красная Дуброва. Находится деревня в Копыльском районе, Минской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь. Название Красная Дуброва появилось только с приходом Советов, а до этого деревня называлась Мокраны.

В 18 веке деревня принадлежала знаменитому белорусскому роду Радзивиллов. Деревня была интересная и приглянулась пинскому хорунжему Владиславу Вайниловичу, который во второй половине 18 века и приобрел деревню.

Саверий Вайнилович (сын Владислава Вайниловича) построил небольшой дворец в деревне. Простоял дворец в деревне до прихода большевиков, которые и уничтожили строение.

После смерти Саверия Вайниловича Дуброва перешла к его сыну Юзефу Вайниловичу. Жена у него была из старинного белорусского рода Ваньковичей. Вместе они начали хозяйничать, из Мокран они сделали действительно райский уголок. Они расширили парк, по парку проложили разные дорожки, в парке была оранжерея, где росли различные экзотические растения. В Мокранах было очень-очень красиво, особенно летом, когда все эти растения выносили на улицу, расставляли по парку, возле дворца. У Вайниловичей были теплицы, в которых выращивали ананасы, которые возили на продажу в Москву, Санкт-Петербург, Вильно, Варшаву. На экспорт из Мокран шли не только ананасы, но и масло. В деревне сохранилось здание маслозавода Вайниловичей, которой на сегодняшний день находится в полуразрушенном состоянии. Недалеко от маслозавода протекает ручей.

Вайниловичи были униатами, но во времена Российской империи, когда униатство запрещалось и всех униатов переводили в православье, то Вайниловичи стали католиками. 1857 году старая униатская церковь в Мокранах сгорела. И после восстания Кастуся Калиновского в 1865 году католик Юзеф Вайнилович начал строительство новой каменной православной церкви (построили в 1866 году), которую освятили в честь святого Юрия. Но в 1930 году с приходом большевиков священника церкви арестовали и отправили его в сталинские лагеря, а в церкви сделали мельницу, хотя от Вайниловичей им достались две мельницы. Когда-то вокруг церкви было старинное кладбище. На сегодняшний день сохранилось здание церкви в полуразрушенном состоянии.

Юзеф Вайнилович умер в Варшаве в 1882 году, похоронен он в Мокранах (сейчас Красная Дуброва) в родовой часовне, построенной самим же Юзефом Вайниловичем. Сегодня в деревне сохранились остатки той самой часовни. Эту часовню-усыпальницу рода Вайниловичей называют костелом. Этот костел был уникальным для Беларуси — он полностью был под землей. Костел был разрушен с приходом большевиков.

Мокраны были переименованы в Красную Дуброву в 1961 году.