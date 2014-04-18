Уникальная усадьба 19 века в Гомельской области под угрозой: единственный памятник позднего классицизма в Беларуси, Литве и Украине - есть, а инвестора - нет

Новости Беларуси. Уникальная шляхетская усадьба начала 19 века ждёт своей участи. Живописный ансамбль на высоком берегу Сожа всего в 15 километрах от Гомеля хорошо известен не только местным краеведам. Специалисты утверждают: второго такого памятника эпохи позднего классицизма нет ни только в Беларуси, но и в соседних Литве и Украине. Но не смотря на это, судьба дворца уже вызывает большие опасения.

Лариса Дёмина:

В основном, они здесь чаевничали. Утром они всем семейством выходили. Тут такой стол круглый стоял был.

Войнич-Сенажецких - а представители именно этого древнего шляхецкого рода были последними владельцами дворца - хальчане вспоминают только добрым словом. Спустя почти столетие после их отъезда на запад, до сих пор в семьях местных жителей живут предания о добрых панах: и в лес ходить разрешали, и крестьян обучали за свой счёт.

Александр Добриян, СТВ:

У местных жителей тысяча легенд, связанных с усадьбой, однако самая любимая о том, как строился дворец. Изначально стены второго этажа были деревянными. И местные жители объясняли этот факт тем, что пан в карты проигрался, и денег не хватило. Однако исследователи утверждают: скорее всего, такова была мода, ведь в деревянных домах и дышится легче, и тепло они держат гораздо лучше.

Как бы там ни было, после очередной перестройки стены выложили кирпичные. На архитектурную ценность ансамбля этот факт в любом случае не повлиял, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Барабанов, старший научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Данный усадебный комплекс уникален. По той простой причине, что не имеет аналогов ни в Беларуси, ни в Литве, ни в Украине. Ансамбль построен в стиле позднего классицизма. Мы видим перед главным фасадом регулярный парк. Считается, что, скорее всего, перед главным фасадом располагался фонтан - это характерно для эпохи классицизма, - по обе стороны от которого располагались флигели.

Интересная деталь: более роскошным был не центральный фасад дворца, встречавший гостей, а тот, что выходил на реку. Именно его во время своих путешествий и увековечил в набросках Наполеон Орда. Правда, от романтического грота, подземных ходов и изящного спуска к реке сегодня остался лишь битый кирпич. Да и состояние самого здания оставляет желать лучшего. Гомельские историки не первый год предлагают инвесторам различные концепции возрождения уникального памятника.

Александр Гостев, генеральный директор «Гомельского дворцово-паркового ансамбля»:

Мог бы быть музейно-туристический комплекс. Могли бы приезжать туристы, смотреть выставочный комплекс как музей, также можно было бы здесь проживать, отдыхать.

Стоимость вопроса - порядка двух миллионов евро. Инвестора, готового вложить такую сумму, пока не нашлось. Тем временем, туристический потенциал Хальча уже во всю используют владельцы агроусадеб. Частные пансионы растут здесь, как грибы после дождя.