Беларусь планирует в ближайшие месяцы увеличить до 20 число стран, в которые можно въехать по упрощенному визовому режиму

Новости Беларуси. В самое ближайшее время число стран, в которые белорусы смогут въехать по упрощенному визовому режиму, достигнет двадцати. Такое мнение 28 января высказали в Министерстве иностранных дел Беларуси на брифинге с участием дипломатических представительств и консульских служб стран Европейского союза и Швейцарии.

МИД нашей страны работает над либерализацией условий поездок белорусов за границу и наоборот. Например, существенно упрощены правила пребывания, страхования в Беларуси зарубежных граждан, а также порядок выдачи виз для деловых контактов, участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Решением президента Беларуси в среднем в полтора-два раза снижены тарифы консульских сборов за выдачу виз гражданам Великобритании и США. А дети до 14 лет могут въехать в страну бесплатно.

Начаты консультации с экспертами Еврокомиссии по заключению соглашений об упрощении визовых процедур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Фисенко, начальник главного консульского управления МИД Республики Беларусь:

Мы добиваемся либерализации условий поездок наших граждан в иностранные государства и иностранных к нам путем заключения международных договоров. В прошлом году были подписаны два таких договора - с Эквадором и Израилем. А также вступили в силу соглашения с Монголией и Турцией. В ближайшие месяцы мы думаем число стран, с которыми мы заключим такие договора, достигнет уже двадцати, и мы продолжим работу по расширению круга таких стран.