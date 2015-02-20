Деревня Дольная Рута: здесь Адам Мицкевич переживал тяжелые времена своей жизни

Деревня Дольная Рута. Находится деревня в Кореличском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В летописях впервые деревня упоминается в 1516 году, а в 1563 году сюда были переселены новогрудские горожане. Им были даны льготы — «избавление от налогов на три года».

Первыми известными владельцами имения — шляхтичи Рутские. В 1573 году в имении в протестантской семье родился сын Иосиф Рутский, который стал знаменитым белорусским политико-религиозным деятелем.

Историческая справка:

Рутский Иосиф — родился в 1573 году в имении Рута, умер 5 февраля 1637. Деятель униатской церкви, писатель, со шляхетской кальвинистской семьи. Учился в Карловском университете в Праге, слушал лекции по философии в Вюрцбурге, закончил греческий коллегиум в Риме. С 1603 года — ректор Виленской униатской семинарии. В 1608 году пострижен в монахи и стал заместителем митрополита Потия. С 1609 года — архимандрит Виленско-Троицкого монастыря. 1613–1637 гг. — митрополит Киевский и всея Руси, основатель базилианского ордена, активно участвовал в литературной полемике с Матвеем Смотрицким. Писал на белорусской и польских языках. Оставил богатое эпистолярное наследство. Отстаивал идею христианского единства. Один из инициаторов создания отдельной белорусской патриархии.

Когда Иосиф Рутский был униатским митрополитом, то при нем уния расширилась и усилилась.

Церковь, которая сохранилась до сегодняшнего дня и стоит в деревне, была построена в 1936 году. Церковь была построена усилиями местного отца Карнеловича. Освящена церковь в честь Всех Святых.

Это имение связано с несколькими униатскими митрополитами. Здесь родился и вырос униатский митрополит Иосиф Рутский. Лев Кишка построил здесь униатский храм, а 1789 году униатский митрополит Феодосий Ростоцкий имение Рута приобрел в собственное владение. А через 6 лет произошел раздел Речи Посполитой и мы оказались в составе Российской империи. Униатскому митрополиту Феодосию Ростоцкому предложили присягнуть на верность Российской империи, но он сказал, что это то, чего он никогда не сделает. И митрополита отстранили от власти.

Митрополиту Феодосию Ростоцкому было запрещено жить на новоприсоединенных к Российской империи землях (значит, на своей Родине). Он был вынужден переехать в Санкт-Петербург. А имение Рута митрополит переписал на своего брата, который жил в Саксонии, Романа Ростоцкого. Сюда он не поехал, а жить в имении и руководить им стал племянник митрополита Феодосия. Племянник был новогрудским судьей, где адвокатом служил Николай Мицкевич — отец Адама Мицкевича. После смерти Николая Мицкевича, именно племянник митрополита Феодосия стал помогать семье Мицкевичей и стал опекуном Адама Мицкевича.

Последние владельцы имения были шляхтичи Пашковские. Они погибли, когда началась Вторая мировая война в 1939 году.

В 1950-х гг. дом Ростоцких был разобран на строительный материал. Дом этот остался только на фотоснимке.