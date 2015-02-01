«Силичи» отмечают 10-летний юбилей: чем привлекает горнолыжный центр туристов

Новости Беларуси. Горнолыжный спортивный комплекс «Силичи» отмечает первую круглую дату. За 10 лет «белорусские Альпы» встретили более двух миллионов гостей из разных стран. И причин приезжать сюда вновь и вновь станет еще больше.

Белорусский хутор в лучших традициях, этнографический комплекс и новые игровые площадки – то немногое, что появится в ближайшие два года в «Силичах». А пока по-настоящему «жарко» там становится в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как с горки вниз. Так же стремительно и незабываемо пролетели годы. За 10 лет здесь побывало более двух миллионов посетителей. Среди постояльцев уютных домиков и здешней гостиницы россияне, украинцы, литовцы. Полюбились белорусские Альпы и жителям Поднебесной. Подобно экстремалам из Китая, растет в «Силичах» и количество отечественных любителей и, кто знает, быть может, будущих чемпионов.

Влад Тарасевич, отдыхающий:

Падал пару раз, но все равно ощущения очень классные!

Наталья Тарасевич, отдыхающая:

Зима радует! Мы ее не переносим – мы ее проживаем.

Людмила Пастернакович, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Мне бы хотелось поблагодарить президента Республики Беларусь за его идею создания этого уникального для страны объекта.

Я могу сказать, что на сегодняшний день мы более одного миллиона жителей нашей страны научили стоять на лыжах и сноубордах.

Прокатиться с ветерком каждый день не прочь более 500 человек. На выходных это цифра взлетает со скоростью сноубордиста – 2-3 тысячи, в зависимости от погоды.

На заснеженных склонах и крутых спусках встречаются как искусные умельцы, так и новички. Игорю подарок в виде сертификата дети преподнесли еще на новогодние праздники. Говорит, наконец-то решился использовать эту уникальную возможность. И сегодня на трассе, словно за круглым семейным столом, все Соколы в сборе.

Игорь Сокол, отдыхающий:

С горок только в детстве катался.

Роман Григорьев, турист (Санкт-Петербург):

Мы тут проездом. Но мы знали, что здесь хороший горнолыжный курорт, поэтому взяли с собой оборудование, снаряжение и классно целый день проводим тут время. Погода отличная, курорт хороший, ухоженный, цены вполне себе приятно удивили, сервис – все классно.

Анастасия Занько, отдыхающая:

С подругой занимаемся экстремальными видами спорта. Вот, решили освоить новый вид – сноуборд. Куча эмоций, все очень нравится!

А разогнаться в «Силичах» есть где.

Перепад высот на лыжных трассах – до 100 метров, и это в равнинной Беларуси. Верхняя отметка над уровнем моря здесь поднимается на высоту Эйфелевой башни – на 326 метров.

Если оставить крутые горы для любителей острых ощущений, то найдутся в 30 километрах от Минска развлечения и более спокойные, но ничуть не менее веселые.

Сноутюбы – они же надувные санки, ватрушки, бублики, таблетки – как их только не называют. Вот настоящее развлечение для детей, конечно, в основном. И для несостоявшихся лыжников.

Не дорос до лыж в свои 3,5 и Андрюша. Но в том, что через годик-другой, если не на лыжах, то на машине он уж точно поедет, сомневаться не приходится.

Одних на лыжи поставили дети, другие в нашей маленькой Швейцарии проездом и ненадолго, для кого-то это хобби, а для кто-то – забота о здоровье своих детей, но всех их объединяет одно – желание вернуться сюда снова и снова. За красотой, свежим воздухом, незабываемыми ощущениями, за хорошим настроением.