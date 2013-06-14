Деревня Идолта (Витебская область): в Италии существует брат-близнец местного костела в стиле модерн

Деревня Идолта находится в Миорском районе Витебской области. Название деревни очень загадочное. Ученые до сих пор не могут сказать, что же означает слово «идолта». Они говорят, что аналогов этому слову в современном языке не существует.

Идолта известна уже с XVI века, и первоначально она принадлежала довольно знаменитому в Великом княжестве Литовском роду Рудоминов-Дусяцких.

В 1725 году деревня была владениями Сапегов до 1824 года. Купил Идолту судья Иосиф Милош, и его сын Евгений здесь решил построить себе усадьбу. Строительство началось в 1860 году и очень быстро закончилось. Усадьба сохранилась, и сегодня там находится местная библиотека и колхозная контора.

Раньше замки, костелы, церкви строили на возвышенностях, а Евгений Милош построил свою усадьбу в низине. Поэтому он вокруг ее решил прокопать небольшие каналы, поставить шлюзы и соорудить водную систему. Кроме того, он вырастил красивый парк. Есть легенда, что здесь, в парке, утопился маленький сын Евгения, и поэтому он приказал сделать большой курган в парке в виде креста. Этот курган сохранился, только сильно зарос. Теперь вообще мало чего осталось от красоты того парка. Он сегодня скорее напоминает обычное болотце.

Один из его сыновей Евгений был военным прокурором в Петербурге. По религиозной принадлежности он был католиком, а государственной религией в то время было православие. Поэтому Евгению ради карьеры предложили перейти в православие. Но Евгений отказался от этого предложения и уехал из Петербурга на родину.

Говорят, что он закрылся в своем имении, которое находилось рядом с деревней Идолта, никого не пускал к себе и никуда не ходил, а только играл весь день на фортепиано. А когда местные жители однажды не услышали звуков музыкального инструмента, они пришли к нему и увидели, что их пан уже при смерти. Умер Евгений Милош в 1908 году, и похоронили его в Идолте в семейной часовне-усыпальнице рода Милошей.

Старший брат Евгения Иосиф Милош, как и брат, жил в Петербурге и был военным. Он дослужился до высокого звания, а, выйдя в отставку, не захотел оставаться там и вернулся домой. После смерти отца он занимался хозяйством в Идолте. До сих пор там сохранились хозяйственные постройки Милошей.

В 1862 году Евгений Милош старший строит часовню-усыпальницу рода Милошей. Говорят, что он ее построил, когда умерла его жена. Тут похоронены и его дети, и его жена, и он сам.

В советские времена часовня был разграблена, гробы поразбивали, говорят, что черепами тут в футбол играли. Рассказывают, что два комсомольца, которые разбили гробы, в том же году погибли: один из них утопился в озере, а другой разбился на мотоцикле. Верующим часовню вернули только в 1990 году. Они вместе с ксендзом ее отремонтировали, и сейчас там на праздники проходят мессы.

В Идолте есть озеро, которое часто называют Милошевским, потому что по узенькому деревянному мостику можно сразу попасть в деревню Милошева, которая также принадлежала Милошам.

Еще между двумя деревнями находится костел. Его начали строить в 1937 году, освящен он был в 1943 году в честь Матери Божьей Шкаплерной. Он был построен в стиле модерн. Рассказывают, что брат-близнец этого костела находится на севере Италии.

Милоши являются близкой родней знаменитого французского поэта Оскара Милоша. Он считается французским поэтом, но родился в Беларуси. Также их родственником является лауреат нобелевской премии Чеслав Милош.