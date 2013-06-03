Деревня Вистычи (Брестский район): чудотворная икона Матери Божьей Вистычской вылечила знаменитого писателя и политического деятеля Юлиана Немцевича

Деревня Вистычи находится в Брестском районе Брестской области, бывшее Великое княжество Литовское, а теперь – Республика Беларусь. Скорее всего, название деревни произошло от имени Вис, ведь когда-то у нас были такие имена – Вис, Вир, Вит. С латыни «вис» переводится как «сила». Наверное, когда здесь и поселился сильный дядька Вис, а его потомков начали звать Вистычи.

Деревня Вистычи известна еще с XV века. Она принадлежала шляхтичам Насутам, которые относились к гербу Равич. В 1471 здесь пан Насута построил костел. Этот год и считается годом рождения деревни.

И когда местные жители отмечали 535 лет от первого упоминания деревни, на перекрестке, который в народе называют «смоленским путем», был поставлен и освящен деревянный крест, сделанный местным мастером.

Позже деревня перешла к берестейскому воеводе Юрию Васильевичу Тышкевичу. Тышкевичи оставили заметный след в истории деревни.

Евстафий Тышкевич в 1678 году возле костела построил монастырь и пригласил сюда монахов- цистерцианцев. Вообще, в XVII веке цистерцианцы боролись против протестантов. Тогда они и появились у нас в Беларуси. В их костелах не было никаких скульптур, витражей, росписей… Единственное, что у них там было, - это распятие.

Так вот монахи построили в Витычах новый каменный костел и освятили в честь святой Софии. Он был построен в стиле итальянского барокко, но вместе с тем в нем присутствует некая монументальность и простота, которые были характеры именно белорусской архитектуре.

После восстания К.Калиновского костел был закрыт, а в 1866 году он был перестроен в православную церковь. Вот Воздвиженская православная церковь в бывшем католическом костеле находится здесь по сегодняшний день.

Сейчас в церкви ведется капитальный ремонт. Внизу, под храмом, нашли 23 человеческих останков. Эти останки собрали вместе и по христианскому обряду здесь же и похоронили. Говорят, что работнику, который эти работы проводит, ночью приснились люди, которые пришли к нему в одеждах церковных и говорили слова благодарности.

Когда-то при костеле находилась чудотворная икона Матери Божьей Вистычской. И за исцелением люди сюда съезжались со всей Речи Посполитой. С этой иконой связано выздоровление нашего знаменитого писателя, историка и политического деятеля Юлиана Немцевича. Говорят, что он, когда был маленький, сильно заболел, и его родители приезжали к этой иконе и просили Матерь Божью Вистычскую о выздоровлении мальчика. И, когда мальчик вылечился, его отец, который был очень набожным, приказал из чистого серебра вылить образ маленького Юлиана. И этот образ повесили возле руки Матери Божьей. Эта икона пропала, но сейчас поговаривают, что ее нашли где-то в Польше.

Юлиан Немцевич много писал о Беларуси, на которой жил, которую любил и за которую боролся. Он написал много мемуаров, где часто упоминает Вистычи. Он писал, что они на все праздники ездили в Вистычи и там оставались не только на обед, но часто и на ночь у монахов-цистерцианцев.

У монахов-цистерцианцев здесь было огромное хозяйство. Они выращивали виноград и занимались изготовлением вина. А в 1831 году монахи, как и Юлиан Немцевич, поддержали повстанцев. Поэтому в 1832 году монастырь в Вистычах был закрыт, а монахов всех повыгоняли. На сегодняшний день от монахов-цистерцианцев в Вистычах осталось только здание костела и полуразрушенные каменные стены монастыря.

Недалеко от костела сохранилась и каменная колонна. Сверху на колонне когда-то стояла мраморная скульптура Матери Божьей Вистычской. Говорят, что эту колонну поставили родители Юлиана в знак благодарности за выздоровление своего сына.

Скульптура Матери Божьей Вистычской простояла на колонне до 50-х годов прошлого века. Во времена Советов ее зацепили тросом, стянули с колонны и выбросили в речку Лесная, которая возле деревни. И дайверы, которые пару лет назад плавали в реке, рассказывали, что видели на дне эту мраморную скульптуру Матери Божьей.

Вистычи скоро перешли к шляхтичам Ягминам. И к концу XVIII века хозяином стал Павел Ягмин. В Речи Посполитой он был человеком уважаемым, занимал несколько высоких должностей и был в почете у короля Станислава Августа Понятовского, который вручил ему орден Святого Станислава.

После участия в восстании Тадеуша Костюшки Павел Ягмин не эмигрировал, а остался здесь, в Вистычах. Он умер в 1808 году, и все его земли, в том числе и Вистычи, перешли к его племянникам.

Его племянник Павел был маршалком Брестского повета. Еще до восстания, в середине XIX века, он построил в Вистычах красивую усадьбу. Говорят, что в ней даже останавливался российский царь Александр II и даже подарил Павлу крест с бриллиантами. К сожалению, от усадьбы остался только фундамент, который находится на месте нынешнего питомника. Но осталось несколько фотографий с изображением самой усадьбы.

В 1840 году вокруг усадьбы был посажен шикарный парк, который сохранился по сегодняшний день.