Новости Беларуси. Минск возглавил рейтинг популярности городов СНГ, где россияне проведут ноябрьские праздники. Это стало известно после анализа и подсчета бронирования гостиниц в сопредельных государствах.

В топ-10 городов для путешествий также входит и белорусский Витебск. В числе предпочтений значатся Ереван, Астана, Баку, Киев, Бишкек, Кишинев, Алматы и Ташкент.

Ведущий российский сервис онлайн-бронирования отелей также отметил, что Беларусь в 2014 году возглавила и список стран, популярных для поездок туристов из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.