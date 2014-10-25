а.г. Милославичи (Климовичский район, Могилевская область, Республика Беларусь)

Агрогородок Милославичи. Находится агрогородок в Климовичском районе, Могилевской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В Климовичском районе Милославичи самое старинное поселение. В летописях впервые Милославичи упоминаются в середине 16 века. Милославичи находятся на берегах реки Ипуть. Раньше на этой территории жили балты, которые и дали название реке.

На начало 20 века Милославичи были практически целиком еврейским местечком. Перед Второй мировой войной в Милославичах было создано 2 еврейских колхоза, но когда началась война, фашисты возле Милославичей расстреляли около 115 евреев. На месте их расстрела поставили памятник.

В Милославичах жили евреи и христиане. Здесь были и синагога, и христианская церковь. Под конец 19 века в Милославичах случился сильный пожар и половина местечка сгорела, в том ч98 году прохоисле и деревянная церковь. В 1884 году государство выделило деньги на строительство в местечке новой православной каменной церкви. Церковь была построена в 1887 году. С приходом большевиков церковь была ограблена и закрыта.

В 1941 году шли сильные бои, церковь была повреждена, но люди ее отремонтировали, обновили. Когда фашисты отступили и сюда вошла Красная Армия, то церковь сдала в фонд Победы 4 000 рублей и много ткани. Церковь все-таки закрыли в Милославичах и переделали в колхозный склад и привели практически к полному разрушению.

Православная церковь стояла вся на развалинах. Сюда где-то под конец 20 века приехали с Германии протестанты, чтобы навестить семьи тех детей, что были в Германии на оздоровлении. После катастрофы на Чернобыльской АЭС один из протестантов, увидев церковь в развалинах, решил помочь и дал деньги на обновление церкви. Благодаря этому протестанту, Адаму Троеру, церковь отстроили. В августе 2004 года церковь по-новому освятили под титулом Вознесение Господне.

Милославичи издавна было таким бойким местом, центровым поселением: в ВКЛ это был центр войтовства, в Российской империи Милославичи были центром волости. В Милославичах проводили 2 раза в год кирмаш.

История местечка Милославичи богатая, про что говорит и школьный музей. В музеи хранятся вещи как селянского быта, так и шляхты.