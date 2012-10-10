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В Беларуси разработан новый водный туристический маршрут

10 октября 2012 09:39
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Известный энтузиаст, руководитель туристического кружка в Докшицах, Сергей Васько считает, что у туристов появилась уникальная возможность посмотреть не только водные просторы Докшицкого края, а еще и исторические места в деревнях Пустоселье, Береспонье и Березино.

Маршрут предназначен для любителей активного отдыха, предпочитающих передвижение на байдарках. Водное путешествие рассчитано на два дня, его продолжительность - примерно 23 километра.

Маршрут берет начало возле деревни Пустоселье на берегу реки Поня. Туристы будут идти по реке до впадения Пони в Березину, потом подниматься вверх по Березине до озера Медзозол. Именно там организован ночной привал в палатках.

На другой день - обратный путь: вниз к деревне Береспонье и по реке Березине к деревне Березино, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

# Достопримечательности Витебской области # Достопримечательности Беларуси # Туризм

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