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Киприоты построят рядом со стадионом «Динамо» гостиницу на площади тридцать тысяч квадратных метров

03 октября 2012 09:19
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Новости Беларуси. В Ленинском районе Минска вскоре начнут возводить многофункциональный гостиничный комплекс. Для нового объекта на карте столицы освобождают место.  Ретро-здание Республиканского центра спортивной медицины уже пошло под снос. А сам центр переехал в поликлинику Белорусской железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас для возведения пятизвёздочной гостиницы готовится проектно-сметная документация. Уже известно, что инвестором выступит компания из Кипра. Шикарный отель разместится на тридцати тысячах квадратных метров, а откроется к Чемпионату мира по хоккею.

# Туризм # Гостиницы Минска

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