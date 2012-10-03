Киприоты построят рядом со стадионом «Динамо» гостиницу на площади тридцать тысяч квадратных метров

Новости Беларуси. В Ленинском районе Минска вскоре начнут возводить многофункциональный гостиничный комплекс. Для нового объекта на карте столицы освобождают место. Ретро-здание Республиканского центра спортивной медицины уже пошло под снос. А сам центр переехал в поликлинику Белорусской железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас для возведения пятизвёздочной гостиницы готовится проектно-сметная документация. Уже известно, что инвестором выступит компания из Кипра. Шикарный отель разместится на тридцати тысячах квадратных метров, а откроется к Чемпионату мира по хоккею.