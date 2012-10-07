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История посёлка Колодищи

07 октября 2012 07:59
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Колодищи - посёлок молодой, его основали только во второй половине 19 века. В то время на его месте были густые леса. В 1866 году туда направили лесниками двух братьев Карповичей из деревни Березовка. Они-то и считаются родоначальниками Колодищ.

Жизнь в поселке в корне изменилась с появлением железной дороги. В местечке провели узкоколейку и построили небольшой лесопильный завод, а в 1917 - военный городок.

В 2011 году поселок Колодищи преобразован в агрогородок. Сегодня он очень привлекателен для жизни. Все благодаря тому, что окружен зеленой зоной, - в его черту входит заказник «Глебковка». В Колодищах проживает около 14 тысяч человек, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

 

# Туризм # Агротуризм

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