Деревня Белавичи: здесь родилась мать русского царя Ивана Грозного

Деревня Белавичи. Находится деревня в Ивацевичском районе, Брестской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь. Одни утверждают, что название деревни происходит от фамилии Белавич, другие говорят, что название происходит от слова Бель, что означает низкое болотистое место.

Деревня Белавичи самая старая деревня во всем Ивацевичском районе. В деревне был найден кремневый наконечник. Ученые говорят, что ему 5 тыс. лет. Находится этот наконечник в качестве экспоната в Брестском археологическом музее. Ученые также говорят, что и самой деревне не меньше 5 тысяч лет. Эта деревня была еще до христианства (3 000 лет назад). Мы сегодня верим в Иисуса Христа, а наши предки раньше верили в поганских богов. У них был такой Бог — Белун, которому они молились и поклонялись. Есть мнение, что где-то в деревне мог быть храм этого Бога. Может быть, от имени Бога Белуна и пошло название деревни. О том, что люди в деревне живут уже давно свидетельствует курганный могильник, который находится на окраине деревни. В Белавичах два курганных могильника 12-13 веков. Один курганный могильник находится сразу за деревней, а второй — в Белавичах на деревенском кладбище.

Деревня известна еще с 15 века. Она тогда была в Клецком княжестве (ВКЛ). В 1485 году Великий князь Казимир подарил деревню тверскому князю Михаилу Борисовичу. После смерти тверского князя (1504 год) деревня Белавичи перешла к Василию Глинскому, который в то время был Слонимским начальников. В 1508 году братья Глинские подняли мятеж у ВКЛ, пробуя захватить власть, но этот мятеж был подавлен, а братья Глинские сбежали в Москву. В Белавичах у Василия Глинского был двор, здесь он жил, у него родилась дочь, Алена Глинская, которая в Москве стала великой московской княгиней. Алена Глинская стала женой московского князя Василия III. Они обвенчались в 1526 году. Ему было 47 лет, а ей не было и 20. Через 4 года у них родился сын Иван, который стал русским царем Иваном Грозным.

После мятежа Глинских все имения у них были отобраны. В 1509 году король Жигимонт Старый Белавичи передал Семену Чарторыйскому, после него Белавичами управляла его жена Ульяна. Когда дочка Александра вышла замуж за Василия Тышкевича, то деревня перешла ему. Василий Тышкевич дружил с королем Жигимонтом Августом. В 1565 году Жигимонт Август Василию Тышкевичу дал привилеи на проведение кирмашей в Белавичах, которые проводились на Илью Пророка. При Тышкевичах деревня получила статус местечка. В 1598 году местечко Белавичи стало собственностью канцлера Льва Сапеги, при котором в 1630 году в Белавичах построили униатскую деревянную церковь. Во второй половине 18 века на месте той деревянной церкви построили новую церковь (тоже униатскую). Эта церковь, пройдя через войны, революции, восстания, сохранилась и сегодня. Церковь строилась как униатская. Когда ее передали православным верующим, все иконы в церкви остались. И на сегодняшний день практически все иконы в церкви униатские. В 1960-х годах большевики закрыли эту церковь, но случилось чудо, потому что церковь не переделали не под клуб, не под склад, а церковь стояла будто законсервированная. Церковь начала вокруг зарастать лесом, люди только на Великдень открывали двери, заходили, протирали все и выходили. Никто эту церковь не трогал. Только в 1990-х годах, когда прошло то страшное время, церковь вновь открыли. В Лидской церкви где-то около 50 лет в 18 веке священником служил Лев Гомолицкий. В 1771 году в Белавичах у него родился сын Михаил, который стал знаменитым белорусским доктором, педагогом и историком. Он стал первым, кто стал изучать вопрос о переливании крови. В 1824 году Михаил Гомолицкий стал профессором медицины, а в 1827 году он был вынужден пойти на пенсию. На пенсии Михаил Гомолицкий писал статьи в разные издания на медицинские темы, также начал изучать историю своего родного края. Михаил Гомолицкий написал большую работу про жизнь и деятельность князя Витовта, но издать ее, к сожалению, не успел. Михаил Гомолицкий умер 2 февраля 1861 года. Умер он в Вильно, где его и похоронили на кладбище Росса, а в деревне Белавичи к двухсотлетию со дня рождения Михаила Гомолицкого был поставлен памятный валун.

Родной брат Михаила Гомолицкого, который также родился в Белавичах, пошел по пути своего отца. Ипполит Гомолицкий стал доктором богословия, он был последним ректором духовной Жировичской униатской семинарии. В 1846 году умерла жена Ипполита Гомолицкого, в том же году умер и сам Ипполит Гомолицкий, ему было всего 42 года. 6 деток остались сиротами. Заботу о детях взял брат жены Гомолицкого Плакид Янковский. Он был профессором Жировичской духовной семинарии и настоятель Виленской Николаевской церкви. Плакид Янковский был одним из тех, кто подписал акт о ликвидации унии. За это даже получил орден Православной церкви. Из-за подписания этого акта с ним перестали разговаривать его друзья, здороваться на улице люди. Он покинул Вильно и переехал с семьей в Белавичи. У него было 5 своих детей и 6 детей сестры. Плакид Янковский в Белавичах служил священником в местной Свято-Ильинской церкви. Он занимался литературной деятельностью. В Белавичах Плакид Янковский написал и издал книгу «Записки сельского священника», в которой он описал жизнь местных жителей.

Плакид Янковский в Белавичах священником прослужил 10 лет. Потом (неизвестно, что случилось) он порвал со своей семьей, со всем светом и поехал в Жировичи в монастырь, где в одиночестве и прожил остаток своей жизни.

После третьего раздела РП Белавичи вошли в состав Российской империи (было собственностью князей Чарторыйских). В 1920-х годах 19 века Белавичи продали Пусловским. В 1848 году в деревне было 45 дворов и проживали около 400 жителей. Под конец 19 века в деревне уже были школа, церковь, корчма, водяная мельница. В 1905 году в Белавичах проживали 1038 человек. Началась Первая мировая война и все люди начали убегать в глубь России, стали беженцами. После войны вернулись только 338 человек. В 1921 году Рижский договор разделил Беларусь на две части (Белавичи попали под власть Польши). Активную деятельность национально-освободительного движения в этих местах начал местный житель Иван Грецкий, которого арестовали поляки и кинули в тюрьму, и за которого весь народ в Белавичах проголосовали в 1928 году, когда шли выборы в польский сейм. Поляки выпустили Ивана Грецкого. Иван Грецкий стал одним из организаторов клуба «Борьба». В 1930 году поляки арестовали депутатов клуба «Борьба», но Ивану Грецкому удалось убежать. Убежал через Гданьск, Берлин в Москву, откуда перебрался в Минск. Через некоторое время его арестовали большевики и как польского шпиона расстреляли.

Там душили поляки, там большевики. Куда было деться? Как было выжить белорусам? Но мы выжили и сегодня имеем свою независимую страну!