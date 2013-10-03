Центр развития сельского предпринимательства «Комарово»: агротуризм мы начали с книжки!

Новости Беларуси. Частный интерес - общая выгода. Развитию инициативности и предприимчивости в центральном регионе уделяется особое внимание. С каждым годом на Минщине растет доля частного бизнеса в экономике. В этом году этот показатель должен превысить 30%.

В Минской области около 35 тысяч индивидуальных предпринимателей. И все чаще бизнес развивается не только в крупных городах, но и в отдаленных от столицы деревнях. Поэтому пути пошел Эдуард Антонович Войтехович, который придумал и создал в небольшой деревне Комарово Мядельского района центр развития сельского предпринимательства. Теперь за опытом сюда приезжают начинающие бизнесмены со всей страны.

Эдуард Войтехович, консультант Центра развития сельского предпринимательства «Комарово», поделился опытом и рассказал о перспективах организации в программе «Центральный регион» на СТВ.