Город Малорита (Брестская область): малоритская народная одежда состоит из уникальных элементов, которые не встречаются больше нигде

Малорита - это районный центр в Брестской области, хотя раньше он был всего лишь местечком.

Люди в этом месте поселились очень давно. В доказательство этому в 1965 году был найден кремниевый кинжал. Ученые пришли к выводу, что этот кинжал принадлежит культуре шнуровой керамики. А это уже 1800-1500 годы до нашей эры.

Кинжал был найден на берегу реки Рита, от которой и появилось название городка. Она раньше была широкая и глубокая, пока не провели мелиорацию. Теперь она похожа лишь на небольшую канавку.

Само название реки произошло, по мнению ученых, от слова «рыть». В старобелорусском языке есть слово «рытавіна» - вскопанное место. А «рытником» белорусы раньше называли человека, который копает. Возможно, что эту реку и вырыл «рытник», вот и назвали ее «вырытая» Рита.

Интересно, что местные жители по-другому подходят к происхождению названия реки Рита. Они рассказывают, что, когда было Великое переселение народов, сюда пришло индоиранское племя и поселилось здесь. А под словом «рита» они понимали космический порядок бога Вишну.

Город Малорита попал в летописи в середине XVI века. Правда, под слегка измененным названием: не Малорита, а Рита Малая. По приказу Короля Сигизмунда Августа Василий Тышкевич делал перепись границ между Великим княжеством Литовским и Короной Польской. Тогда село Рита Малая и попала в летописи ВКЛ.

В 1566 в селе Малорита насчитывалось 36 дворов. Кстати, в то время на реке Рита стояла водяная мельница. Село принадлежало Королю.

Первые упоминания о Малоритской униатской церкви относятся к 1668 году. Вокруг были также только униатские храмы. В Малорите была церковь Святого Николая, в которой долгое время хранился редкий церковный памятник XV века - икона греко-византийского мастера Николаса Лабудиса. Икона была в таком хорошем состоянии, что никто даже подумать не мог, что она была сделана так давно. Но в 1981 году в Малориту приехали ученые из Академии наук, распознали греко-византийское произведение искусства и забрали его в Минск. Икона находилась в Музее древнебелорусской культуры при Академии наук. К сожалению, в 1999 году экспонат из музея бесследно пропал.

Малорита славилась и своей собственной иконописью. В XVII веке здесь жил мастер, который писал иконы для униатских храмов. Правда, имя его неизвестно, а во всех документах он упоминается как малоритский мастер. На сегодняшний день сохранились только 3 его иконы.

Малоритскую униатскую церковь начали перестраивать в православную после восстания в 1864 году. А в 1899 году эту церковь сильно повредил пожар.

В 1907 году местные жители собрали деньги и построили православную церковь, сохранившуюся до сих пор. Освящена она была в 1908 году в честь Святого Николая, как и предыдущая.

Говорят, что во время восстания Константина Калиновского в Малориту привозили газету «Мужицкая правда», а отсюда ее отправляли уже на Волынь. В малоритских лесах действовал повстанческий отряд Яна Ваньковича.

В 1860-е годы село Малорита нахзодилось в составе имения Збураж - владения Нефедовича. В Малорите насчитывалось 540 человек: 261 мужчина и 279 женщин. В 1886 году Малорита становится центром волости. Тут в то время проживало 749 жителей. А в 1997 году здесь жили уже 1275 человек.

С 1921 года Малорита находилась под Польшей, и в этом же году она получила статус местечка. Однако это местечко мало чем отличалось от деревни: дома были деревянные, крытые соломой, улицы были не мощеные. На этот год в Малорите было 1791 человек. Среди них 939 православных, 753 иудеи, 98 католиков и 1 евангелист.

Своего музея Малорита не имеет, но зато здесь есть дом творчества. И в нем собрали одежду малоритского строя, в котором есть такие элементы, которых нет в любом другом строе.

Валентина Струнец, директор Районного центра народного творчества (г. Малорита):

Малоритский строй отличается от других строев тем, что у него очень богатый орнамент и богатая цветовая гамма. Юбка заткана полностью. Вся в ромбиках и геометрических фигурах. Также женщины носили юбки, сотканные из шерсти. Такая юбка называется бурка. Такой юбки нет во всей республике.