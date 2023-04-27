Бренд Мстиславля – рыцарский фест. Узнали, как воссоздают железные доспехи

На навигаторе эмоций господин Мстиславль. Старинный город – бриллиант для туристов. Белорусский Суздаль закружит в вихре истории. Здесь пульсирует жизнь с 1135 года! Море холмов – подарок ледника. 22 памятника архитектуры – богатейшее наследие. Дарим карту в прошлое в программе «Земля памяти» на СТВ.

Рыцарский фест в первые выходные августа – горячий бренд Мстиславля. На празднике средневековой культуры стоит побывать однажды, чтобы вернуться. Именно он вдохновил Сергея Кудикова встать на путь рыцарей и заняться реконструкцией, которая органично перетекла в кузнечное ремесло. Мастеру удается воскресить гардеробчик со стальным характером.

Сергей Кудиков, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Представлен миланский доспех 1420 года. Это реконструкция. Шлем, наплечник, нагрудник, здесь он собран нагрудным элементом и юбкой. Юбка тоже подвижная, при приседании чтобы было подвижно. Порядка 60 килограммов весит все снаряжение.

– Даже перчатки тяжеловаты.

– Можем вам дать попробовать, чтобы вообще прочувствовали, как в руке лежит. Это короткий пехотный нож.

– Все, теперь я Жанна д’Арк.

Стихия – огонь. Классическая ковка расцветает в доме ремесел. На мастер-классы к кузнецу приходят школьники и все неравнодушные. Наш герой работает в технике старинного ремесла – от гвоздя до забора. В его руках суровый металл превращается в красивые розы. С перевозным горном колесит по фестивалям и кует сувениры на славу. Кстати, много веков назад на поле боя не обходились без ковалей.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Конечно, создание кольчуги – процесс достаточно кропотливый. Сергей Кудиков:

Есть вот такое устройство. Наматываются колечки, стальная проволока, потом они накусываются, и у нас получаются мелкие кольца. Это называется сведенка. Потому что есть клепаные кольчуги, когда колечки расплескиваются и в каждом колечке просверливаются маленькие дырочки, а в эти маленькие дырочки вставляются маленькие гвоздики и заплескиваются.

– Вы властелин колец можно сказать.