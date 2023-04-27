Бренд Мстиславля – рыцарский фест. Узнали, как воссоздают железные доспехи
На навигаторе эмоций господин Мстиславль. Старинный город – бриллиант для туристов. Белорусский Суздаль закружит в вихре истории. Здесь пульсирует жизнь с 1135 года! Море холмов – подарок ледника. 22 памятника архитектуры – богатейшее наследие. Дарим карту в прошлое в программе «Земля памяти» на СТВ.
Рыцарский фест в первые выходные августа – горячий бренд Мстиславля. На празднике средневековой культуры стоит побывать однажды, чтобы вернуться. Именно он вдохновил Сергея Кудикова встать на путь рыцарей и заняться реконструкцией, которая органично перетекла в кузнечное ремесло. Мастеру удается воскресить гардеробчик со стальным характером.
Сергей Кудиков, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Представлен миланский доспех 1420 года. Это реконструкция. Шлем, наплечник, нагрудник, здесь он собран нагрудным элементом и юбкой. Юбка тоже подвижная, при приседании чтобы было подвижно. Порядка 60 килограммов весит все снаряжение.
– Даже перчатки тяжеловаты.
– Можем вам дать попробовать, чтобы вообще прочувствовали, как в руке лежит. Это короткий пехотный нож.
– Все, теперь я Жанна д’Арк.
Стихия – огонь. Классическая ковка расцветает в доме ремесел. На мастер-классы к кузнецу приходят школьники и все неравнодушные. Наш герой работает в технике старинного ремесла – от гвоздя до забора. В его руках суровый металл превращается в красивые розы. С перевозным горном колесит по фестивалям и кует сувениры на славу. Кстати, много веков назад на поле боя не обходились без ковалей.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Конечно, создание кольчуги – процесс достаточно кропотливый.
Сергей Кудиков:
Есть вот такое устройство. Наматываются колечки, стальная проволока, потом они накусываются, и у нас получаются мелкие кольца. Это называется сведенка. Потому что есть клепаные кольчуги, когда колечки расплескиваются и в каждом колечке просверливаются маленькие дырочки, а в эти маленькие дырочки вставляются маленькие гвоздики и заплескиваются.
– Вы властелин колец можно сказать.
Рекомендуем посетить Дом ремесел. В программе колоритная батлейка, уроки от лучших мастеров и, конечно, эксклюзивные сувениры. Посуда, игрушки, украшения, картины и даже аромасвечи. Здесь все сделано в единственном экземпляре и со щедрой душой. Традиции в креативной упаковке впечатляют. Красиво и экологично. Такие вещицы легко впишутся в интерьер. А главное – сохранят тепло путешествий.
Артем Сергеев, заведующий Мстиславским районным домом ремесел:
Работают наши мастера в различных направлениях творчества – соломоплетение, резьба по дереву, гончарство, мелкая керамика, текстильные куколки, различные вещи обережные. Испокон веков все знают, что подкова – на счастье. Солома – это стратегический материал, белорусское золото. Это тоже оберег, в доме он обязательно должен присутствовать. При помощи этого веника можно выметать все злое, все плохое.
Читайте также:
Старинные украшения, иконы и даже буддистская чаша. Посмотрите, что собрано в мстиславском музее
Как Петр Мстиславец попал в Москву и чем прославился на славянских землях? Интересные факты
Что посмотреть в Мстиславле? Рассказываем про Замковую гору, где сохранилось поселение XII века и нашли берестяную грамоту