Болельщики из Словакии о Чемпионате мира по хоккею в Минске

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске. Белорусская столица распахнула двери для болельщиков более чем из 16 стран, но разные, на первый взгляд, культуры объединяет одно:

Болельщики из Словакии:

Мы живем спортом, мы живем хоккеем!

Своими впечатлениями о Минске с нами поделились гости из Словакии, приехавшие поболеть за свою хоккейную сборную.

Каролина Букович, турист (Словакия):

Очень красивый город, очень вежливые люди, улыбчивые и спокойные. Это очень красивая страна, везде очень чисто, зелено, также Чижовка-арена очень красивая и современная.

Первое, что поразило болельщиков из Словакии - белорусская природа и, конечно же, люди: улыбчивые и вежливые. И, пока Иван Виравник отмечает, что все славяне похожи, его спутники тут же находят некоторые различия.

Каролина Букович, турист (Словакия):

Словаки более быстрые, у нас нет столько времени гулять по городу и тд, а в Беларуси люди улыбаются, вежливые, разговаривают с нами, фотографируются. Здорово!

Особенно нашим гостям из Словакии запомнился Парад 9 мая, а младшего члена семьи Букович впечатлил фейерверк. Каролина говорит, что никогда не видела, чтобы город был таким красивым и освещенным.

Наши герои поделились, что чувствуют себя в белорусской столице превосходно, ведь не влюбиться в Минск просто невозможно! И можно сказать абсолютно точно, что даже похожие народы еще больше объединил хоккей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.