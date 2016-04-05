Беларусь возглавляет рейтинг популярных у россиян стран на майские праздники

Новости Беларуси. Беларусь возглавляет рейтинг стран, популярных для путешествий российских туристов на майские праздники. В топ-10 зарубежных стран также вошли Чехия, Италия, Испания, Таиланд, Греция, Латвия, Эстония, Литва и Германия.

Среди городов самыми востребованными стали Минск, Прага, Рим, Рига, Барселона, Вильнюс, Таллин, Хельсинки, Баку и Братислава. Кстати, дешевле всего отдохнуть на майские в Бресте, а дороже всего – в Венеции и Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

По параметрам «цена» и «качество» наши санатории конкурентоспособны, отдельные из них загружены уже на 100%. Но есть и проблемные – отдельные на 40-50%, хотя и бассейны имеются, и прекрасные СПА-процедуры. Во-первых, потенциальному потребителю необходимо донести наш продукт реально, не приукрашивая. Они его купят.